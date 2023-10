Sieg in Herzogenburg: SVg ATP Purgstall zurück in der Spur

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Etwa 110 Besucher kamen nach Herzogenburg um das Spiel der 11. Runde gegen Purgstall mitzuverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die SVg ATP Purgstall mit 2:1 gegen den SC Herzogenburg gewann. Einen packenden Auftritt legte SVg Purgstall dabei jedoch nicht hin.

Die erste Möglichkeit fand Purgstalls Philipp Plank vor, doch sein Abschluss aus gut 18 Metern ging knapp am Tor vorbei (9.). In Minute zwölf versuchte es Davis Surböck für die Heimelf, doch sein Schuss fiel zu schwach aus. Die größte Chance in der Anfangsphase hatten wieder die Gäste, doch ein Kopfball aus kurzer Distanz wurde von Keeper Christoph Streicher mit einer Glanzparade noch neben das Tor gelenkt (17.). In Minute 28 versuchte es Nico Strohmaier aus rechter Position, doch auch sein Abschluss ging nur knapp am Gehäuse vorbei. Im Gegenzug stand wieder Christoph Streicher im Mittelpunkt, der erneut sein Können präsentierte. Kurz vor der Pause vergaben die Gastgeber die wohl größte Chance in Halbzeit eins. Ein Querpass von Strohmaier landete bei Osama El Sayat, dem der Ball aber drei Meter vor der Torlinie ans Schienbein sprang und so nicht im leeren Tor landete (40.). In der letzten Aktion der ersten 45 Minuten landete der Ball zwar im Tor der Gastgeber, doch dem ging ein Foul an den Tormann voraus und der Treffer wurde somit nicht gegeben (45+1.). Nach den ersten 45+X Minuten ging es für Herzogenburg und die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall ohne Torerfolg in die Kabinen.

Anschlusstreffer kam zu spät

Die SVg ATP Purgstall ging durch Philipp Plank in der 49. Minute in Führung. Nach einem Einwurf auf der linken Seite drehte sich Plank geschickt um drei gegenspieler herum, nahm Maß und traf flach ins lange Eck. Die Gäste führten schließlich das 2:0 herbei (79.). Nach einem Eckball scheiterten die Gäste zunächst mit zwei Versuchen. Doch der Ball landete bei Matthias Käfer, der aus spitzem Winkel ins lange Eck treffen konnte. Dzezahir Ismajli verkürzte für den SC Alltagshelden Herzogenburg später in der 90. Minute auf 1:2, nachdem er eine flache Hereingabe von Nico Strohmaier mühelos aus kurzer Distanz im Tor unterbringen konnte. Vom Anstoß weg kamen dann nochmal die Gäste vor das Tor. Özcan Dinc war plötzlich völlig frei vor Keeper Streicher aufgetaucht, konnte das Spielgerät allerdings nicht am Schlussmann des SC Herzogenburg vorbei bringen. Die letzte Chance im Spiel konnten sich die Gastgeber mit einem weiten Freistoß in den Strafraum erarbeiten, doch der Abschluss konnte gerade noch von Torhüter Lukas Fallmann pariert werden (90+3.). Letzten Endes ging SVg Purgstall im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor.

Der SC Herzogenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Herzogenburg fällt nach der Pleite auf den 14. Tabellenplatz und steht somit auf einem direkten Abstiegsrang. Dem SC Alltagshelden Herzogenburg muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Landesliga West markierte weniger Treffer als der SC Herzogenburg. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Herzogenburg alles andere als positiv. Die letzten Auftritte des SC Alltagshelden Herzogenburg waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Trotz der drei Zähler machte die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall im Klassement keinen Boden gut. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die SVg ATP Purgstall momentan auf dem Konto. SVg Purgstall erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Der SC Herzogenburg tritt kommenden Donnerstag, um 15:00 Uhr, beim USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten an. Zwei Tage später empfängt die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall den SV Würmla.

2. Landesliga West: SC Alltagshelden Herzogenburg – Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, 1:2 (0:0)

90 Dzezahir Ismajli 1:2

79 Matthias Kaefer 0:2

49 Philipp Plank 0:1

