Der SV Absdorf überzeugt auswärts gegen den SK Eggenburg

Der SV Absdorf feiert mit einem überzeugenden 3:0 gegen den SK Eggenburg einen weiteren Sieg in der Meisterschaft. Zu einer wieder einmal ausgezeichneten Defensivleistung, kam an diesem Sonntagnachmittag eine starke Offensive, wodurch das Spiel ziemlich klar entschieden wurde. Wir haben Sektionsleiter Mario Krumpöck zu dieser starken Leistung der Mannschaft und dem Rezept für eine siegreiche Truppe befragt.

Ein verdienter Sieg

Bereits in Minute zwei gingen die Gäste in Eggenburg durch einen Treffer von Oliver Weidlinger in Führung. Danach schaffte man es allerdings nicht, schnell ein zweites Tor nachzulegen. „Wir haben es in der ersten Halbzeit etwas verschlafen, gleich auf das 2:0 zu gehen“, so der Sektionsleiter des SV. Allerdings viel dieser zweite Treffer kurz nach der Pause, um genau zu sein in der 64. Minute. Oliver Weidlinger schnürte mit seinem nächsten Treffer einen Doppelpack. Kurz danach war für ihn Feierabend. Er wurde durch Sebastian Hofbauer ersetzt, welcher in der 71. Spielminute, nur 3 Minuten nach seiner Einwechslung, den 3:0 Endstand besiegelte. Mario Krumpöck verriet uns: „Es freut mich richtig für Sebastian. Der hat es sich richtig verdient.“

Was macht diese Mannschaft so stark?

Ein Grund für die positiven Leistungen der letzten Wochen sei, neben der besten Defensive der Liga und einer erstarkten Offensive, die Möglichkeit, jederzeit Spieler von der Bank bringen zu können, die alle das Talent haben, einem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Der Sektionsleiter des SV denkt darüber folgendes: „Wir haben zumindest vier, fünf Spieler auf der Bank, die es alle verdient hätten, jedes Wochenende in der Startelf zu stehen.“ Dies erzeuge auch Motivation, seine Chancen zu nutzen, um sich für einen Fixplatz in der Mannschaft zu empfehlen. Dies führt zu außergewöhnlichen Leistungen, da jeder Alles gibt. Sogar die Stürmer arbeiten stark zurück, dies sei ein weiterer Grund, warum man erst 17 Gegentore diese Saison hinnehmen musste.

Die Ziele für die Rückrunde

Vor der Saison war das erklärte Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Im Moment rangiert der SV Absdorf auf Rang sieben in der Meisterschaft, ist somit auf bestem Wege, das vorgegebene Ziel zu erreichen. Mario Krumpöck verriet uns: „Top sieben oder acht zu halten, wäre jetzt schon ein Ziel von uns.“ Mit so einer eingespielten Truppe, einer guten Kaderbreite sowie einer Arbeitsmoral, wie sie momentan wohl in kaum einem anderen Verein zu finden ist, scheinen diese Bestrebungen nicht unrealistisch zu sein.

