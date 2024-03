Der SV Würmla ringt Ybbs einen Punkt ab

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 20:35

Der SV Würmla erkämpfte sich am Sonntagnachmittag gegen den Titelanwärter Ybbs ein Unentschieden. Entscheidend dafür war die frühe gelb-rote Karte gegen Fabian Marcel Holzer aus der Gastmannschaft. Wie zufrieden der Trainer Dominic Rauscher mit diesem Ergebnis ist und wie der weitere Saisonverlauf nun aussehen wird, dass verriet er uns in einem Interview über das Match.

Ein spätes Tor besiegelt das Unentschieden

Ein Unentschieden gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga sollte eigentlich Grund zur Freude sein. Doch aufgrund des Spielverlaufs kann man nicht hundertprozentig glücklich mit dem Ergebnis sein. Der Coach des SV fasst dies folgendermaßen zusammen: „Wenn mir das jemand im Vorhinein gesagt hätte, wäre ich natürlich hochzufrieden. Jetzt wo wir die ganze zweite Halbzeit ein Mann mehr waren, haben wir gehofft ein bisschen früher das Tor zum Ausgleich zu machen.“ Denn die Gäste gingen zwar in Minute 19 durch einen Treffer von Viktor Vondryska in Führung, wenig später erhielt Fabian Marcel Holzer durch zwei Fouls in zwei Minuten die Gelb-Rote. Danach hofften die Gastgeber ihre Überzahl clever ausspielen zu können. Doch Ybbs verteidigte kompakt und lies nur wenig zu. Erst in der 90. Spielminute gelang der Lucky-Punch zum 1:1 Endstand.

Ungeschlagen seit Oktober

Dieses Ergebnis bestätigt den Aufwärtstrend des SV Würmla, welcher nun bereits seit sieben Ligaspielen ungeschlagen ist. Diese großartige Serie ermöglicht dem Verein nun endgültig eine Distanzierung von den gefürchteten Abstiegsplätzen. „Nächste Woche spielen wir gegen Spatzern, da gilt es natürlich den Aufwärtstrend fortzusetzten.“ So die Worte von Dominic Rauscher. Der Tabellenletzte, der in dieser Spielzeit vor allem in der Defensive große Probleme hat, ist also der nächste Gegner des SV. Der ASV Spatzern verlor zudem die beiden ersten Partien der Rückrunde, Würmla ist nächstes Wochenende also auf jeden Fall in der Favoritenrolle.

Es bleibt spannend im Titelkampf

Wie sehr diese zwei verlorenen Punkte Ybbs im Titelkampf noch abgehen werden, wird sich zeigen. Dominic Rauscher schätzt jenen Verein im Kampf um die Meisterschaft allerdings immer noch stark ein: „Ich wurde vor dem Start der Rückrunde gefragt, wen ich als Favoriten sehe, und ich habe gesagt Lilienfeld, Ybbs und Wieselburg werden es sich ausmachen da vorne.“ Der SC Wieselburg, welcher heute in Rohrendorf verlor, sowie der ASK Ybbs, ließen heute Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen. Dies befördert Lilienfeld zunächst wieder auf den Tabellenrang eins. Es bleibt also weiter spannend in der 2. Landesliga West.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.