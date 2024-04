Der ASK Ybbs fertig den FC Rohrendorf mit 4:0 ab

Spielberichte

Der ASK Ybbs besiegt Rohrendorf und kann mit dem nächsten Heimsieg nun wieder die Tabellenspitze übernehmen. Der ASK scheint unbeeindruckt von dem Druck, der aufgrund der Situation an der Tabellenspitze auf die Spieler lastete, frei aufspielen zu können. Nach diesen wichtigen drei Punkten ist Ybbs nun auf Kurs Richtung Aufstieg.

Ein eindeutiges Ergebnis

Der FC Rohrendorf, ein Team, das vor 3 Wochen Titel-Mitfavoriten Lilienfeld besiegte, sei nicht zu unterschätzen. Der ASK Ybbs war im Vorfeld deutlich zu favorisieren, allerdings versprach die Begegnung, einen spannende zu werden. Doch bereits nach sieben Minuten zerstörte der Top-Torjäger der Hausherren, Viktor Vondryska, die Hoffnungen auf ein ausgeglichenes Spiel. Nicht einmal eine Viertelstunde war vorbei, da stellte ebendieser Viktor Vondryska in der 14. Spielminute mit seinem zweiten Tor des Spiels auf 2:0. Nun wurde es schwer für die Gäste, wieder ins Spiel zu finden. Dieses Zwischenergebnis war dann auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel konnte der ASK in der 61. Minute auf 3:0 stellen. Spätestens dieses Tor brachte die Vorentscheidung, und nun bestand kein Zweifel mehr, dass Ybbs diese Partie gewinnen würde. Zur Krönung dieser starken Leistung schnürte Thomas Kaminger in der 90. Minute auch noch seinen Doppelpack. Dies war der Schlusspunkt des Matches.

Das Rennen wird heiß

Diese drei Punkte sind für Ybbs extrem wichtig. Im Vierkampf um die Tabellenspitze zählt jeder Punkt, da ist es wichtig, jede Woche so eine konzentrierte Leistung abzuliefern. Durch die deutlichen Erfolge in dieser so wie in den letzten Wochen ist der ASK wohl momentan bei vielen Leuten ganz oben auf der Liste der Titelanwärter. Im Interview mit dem Trainer des USC Seitenstetten am Freitag, erfuhren wir bereits, dass dieser den ASK als Favorit für den Aufstieg sieht. Doch auch letzte Saison sah es lange so aus, als könnte Ybbs diese großartige Leistung vollbringen, nur um es dann am Ende knapp zu verfehlen. Man wird sich also bei den Hausherren des heutigen Spiels noch nicht zu siegessicher geben. Denn wenn wir aus den vergangenen Wochen eins gelernt haben, dann, dass alles in dieser Liga passieren kann.

Die besten: Viktor Vondryska (Sturm), Robert Kaminger (Abwehr)

