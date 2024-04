SC Wieselburg triumphiert mit 4:1 gegen ASV Spratzern

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 23:58

In einem aufregenden Fußballabend setzte sich der SC Raika TTI Group Wieselburg mit einem überzeugenden 4:1 gegen den ASV Ofenbinder Spratzern durch. Die Heimmannschaft demonstrierte eine starke Offensive und sicherte sich wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Trotz eines engagierten Starts der Gäste, die zu Beginn des Spiels dominierten, gelang es Wieselburg, das Spiel zu drehen und einen klaren Sieg zu erringen.

Wieselburg findet nach Startschwierigkeiten ins Spiel

Die Partie begann mit einem energischen Auftreten der Gäste aus Spratzern, die sofort Offensivakzente setzten. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass Spratzern entschlossen war, die Heimmannschaft unter Druck zu setzen. Ein früher Eckball und mehrere Torschüsse zeugten von ihrer Ambition, doch der SC Wieselburg hielt stand. Trotz der anfänglichen Dominanz der Gäste gelang es Wieselburg, das Spielgeschehen zunehmend zu kontrollieren und eigene Akzente zu setzen. Die Wende kam in der 25. Minute, als Gabriel Hinterberger nach einem exzellenten Spielzug den Ball im Netz der Gäste versenkte und somit das erste Tor für Wieselburg erzielte.

Wieselburg dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause, in der Wieselburg bereits mit 1:0 führte, zeigte sich die Heimmannschaft noch entschlossener. Die Gäste aus Spratzern hatten zunehmend Mühe, mit dem Tempo und der Präzision der Wieselburger mitzuhalten. Ein weiterer Höhepunkt war in der 70. Minute zu sehen, als der Joker Luca Biber mit einem präzisen Fernschuss das Tor zum 2:0 für Wieselburg erzielte. Kurz darauf erhöhte Gabriel Hinterberger mit einem gekonnten Schuss auf 3:0, was die Überlegenheit Wieselburgs unterstrich. Luca Biber setzte in der 85. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends den Schlusspunkt für Wieselburg, bevor Filip Adamovic in der 93. Minute den Ehrentreffer für Spratzern erzielte und das Spiel mit einem Endstand von 4:1 abschloss.

Trotz des starken Beginns von Spratzern gelang es Wieselburg, das Spiel zu drehen und einen klaren Sieg zu erzielen. Die effiziente Ausnutzung der Chancen und die gelungenen Wechsel brachten den Erfolg für die Heimmannschaft, die damit wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze sammeln konnte.

2. Landesliga West: Wieselburg : Spratzern - 4:1 (1:0)

93 Filip Adamovic 4:1

86 Luca Biber 4:0

75 Gabriel Hinterberger 3:0

70 Luca Biber 2:0

25 Gabriel Hinterberger 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christian Rigler erstellt.

