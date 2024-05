Effiziente Wieselburger setzen sich gegen Rabenstein durch

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:49

In der 21. Runde der 2. Landesliga West stand die Begegnung zwischen dem SC Rabenstein und dem SC Wieselburg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Zehntplatzierten und dem Tabellenzweiten ging es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte. Mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg zeigten die Braustädter ihre Effizienz vor dem Tor, setzten sich damit deutlich gegen die Pielachtaler durch und feierten im Frühjahr den fünften Sieg. Die Hausherren hingegen mussten im achten Rückrundenspiel die bereits sechste Niederlage einstecken.

Wieselburg nutzt Chancen konsequent

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Heimmannschaft, als der SC Wieselburg bereits in der 7. Minute durch Dominik Latschbacher in Führung ging. Ein gut ausgeführter Flankenball fand Latschbacher am zweiten Pfosten, der keine Mühe hatte, das 0:1 zu erzielen. Rabenstein bemühte sich um eine schnelle Antwort und kam zu einigen Abschlüssen, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Der Wieselburg zeigte sich effektiv in der Chancenverwertung und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause durch Marco Talir auf 0:2, nachdem ein Angriff über die linke Seite erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Rabensteiner hatten ihre Momente, insbesondere durch einen starken Abschluss von Florian Rusch in der 2. Minute und eine weitere gute Gelegenheit durch Matej Chorvat in der 12. Minute, scheiterten jedoch am gut aufgelegten Wieselburger Torhüter Dominic Gottsmann. Trotz des Rückstands und mehrerer umgestellter Positionen fand der SC Rabenstein kein Mittel, um die kompakte Wieselburger Abwehr zu überwinden.

Gäste bauen Vorsprung aus

Nach der Pause versuchten die Hausherren, das Spiel zu drehen und nahm die Zweikämpfe noch intensiver an, es blieb allerdings nur beim Versuch, nach vorne ging nur wenig. Doch die geringe Hoffnung auf eine Aufholjagd wurden in der 81. Minute endgültig zunichte gemacht, als der eingewechselte Luca Biber nach einem Konter das 0:3 erzielte. Die Rabensteiner bemühten sich weiterhin um den Ehrentreffer, doch selbst in der Schlussphase blieben die Gäste konsequent in der Defensive und ließen nichts mehr anbrennen.

2. Landesliga West: Rabenstein : Wieselburg - 0:3 (0:2)

81 Luca Biber 0:3

45 Marco Talir 0:2

7 Dominik Latschbacher 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christian Rigler erstellt.

