SC Wieselburg holt dank frühem Treffer "Big Points"

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:34

Im Rahmen der 22. Runde der 2. Landesliga West standen sich der SC Wieselburg und der SC Melk in einem intensiven Duell gegenüber. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel, das vor allem durch hart umkämpfte Ballbesitze und spannende Torchancen gekennzeichnet war. Die Wieselburger konnten dabei knapp mit 1:0 triumphieren und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammeln.

Früher Druck und die Führung durch Hinterberger

Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem punktegleichen Drittplatzierten gehörten die ersten Minuten des Spiels klar den Gastgebern aus Wieselburg. Bereits in der 5. Minute donnerte Luca Biber die Kugel übers Melker Tor. Wieselburgs Offensive machte weiter Druck und erarbeitete sich gute Chancen. In der 7. Minute war es Marco Talir, dessen Schuss nur knapp von Gästegoalie Sebastian Schaufler abgewehrt wurde. Die fortgesetzte Druckphase der Wieselburger zahlte sich schließlich in der 14. Minute aus: Gabriel Hinterberger nutzte eine unübersichtliche Situation nach einem Eckball und brachte die Wieselburger mit 1:0 in Führung. Trotz weiterer Offensivbemühungen von Wieselburg, unter anderem durch einen gefährlichen Freistoß von Kapitän Reinhard Wurzer in der 20. Minute, blieb es beim knappen Vorsprung zur Halbzeit.

SC Melk kämpft vergeblich um den Ausgleich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit steigerte sich der SC Melk merklich. Die Gäste kamen entschlossen aus der Kabine und suchten den Ausgleich. In der 52. Minute versuchte es Strahinja Macanovic mit einem Distanzschuss, der knapp das Ziel verfehlte. Die Melker erhöhten das Tempo und kamen in der 55. Minute gleich dreimal gefährlich vor das Tor, scheiterten jedoch jedes Mal knapp. Trotz intensiver Bemühungen und einem stark verbesserten Offensivspiel gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Wieselburg-Torhüter Dominic Gottsmann hielt in der 77. Minute bravourös und bewahrte seine Mannschaft vor einem Gegentreffer.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und Kampf. Wieselburg schaffte es, die knappe Führung über die Zeit zu retten, obwohl Melk bis zum Schluss auf den Ausgleich drängte. In der 90. Minute hatte Wieselburg durch Hinterberger noch die Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch der Angriff wurde geblockt. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Gmeiner die Partie ab, und die Wieselburger konnten einen wichtigen Heimsieg feiern.

2. Landesliga West: Wieselburg : SC Melk - 1:0 (1:0)

14 Gabriel Hinterberger 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christian Rigler erstellt.

