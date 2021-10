Ybbs gewinnt nach Chancen-Festival knapp in Rohrendorf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 11:13

Der ASK Ybbs kann mit einem 1:0-Sieg den Anschluss an Wieselburg und Haitzendorf an der Tabellenspitze in der 2. Landesliga West halten. Im Aufeinandertreffen mit dem FC Rohrendorf produziert man Chancen am laufenden Fließband. Im ersten Durchgang hält die Abwehrreihe der Heimelf noch stand, nach rund 70 Minuten ist es eine Unaufmerksamkeit, welche das Spiel entscheiden soll. Stefan Sailer avanciert zum Matchwinner, der geniale Assist kommt dabei auf unorthodoxe Weise.

Ein Spiel welches von den vergebenen Chancen lebt entwickelt sich am Samstagnachmittag in Rohrendorf. Dafür verantwortlich sind in erster Linie die Gäste, aber auch die Rohrendorfer sind bei vereinzelten Aktionen zu Beginn nicht weit vom Führungstreffer entfernt. Dabei kommt allerdings Verteidiger Fabian Holzer angebraust und verhindert frühzeitig Schlimmeres. Die Liste der ausgelassenen Möglichkeiten ist auf Seiten der Ybbser eine deutlich längere: In der ersten Halbzeit wird nach Kombinationsspiel zwischen Stefan Holzer und Dominik Aigner ein Treffer aufgrund einer knappen Abseitsentscheidung nicht anerkannt. Kurz vor dem Pausenpfiff darf Stefan Holzer beinahe erneut jubeln, sein Schuss wird allerdings in letzter Sekunde noch abgeblockt.

Rohrendorf kann auch nach der Halbzeitpause nur wenig Akzente in der Offensive setzen, sodass sich die Einschussmöglichkeiten bei den Gästen weiterhin häufen. Am Flügel wird Matthias Wurm steil geschickt, der nach dem Blick zur Mitte seinen Mittelfeldkollegen sucht. Marco Talir erhält das Zuspiel, setzt den Abschluss jedoch denkbar knapp über die Querlatte. Danach ist es Matthias Wurm selbst, der frei Bahn hat, die Chance aber vertändelt. Ein Geniestreich soll in der 69. Minute schließlich für den erlösenden Führungstreffer sorgen: Stefan Holzer fackelt nicht lange, nachdem der Ball ins Seitenaus rollt und führt den Einwurf blitzschnell aus. Stefan Sailer startet in die Tiefe, erwischt Rohrendorf auf dem falschen Fuß und vollstreckt zur erleichternden Führung. Erst in den letzten zehn Minuten mobilisiert Rohrendorf nochmals die letzten Kräfte und forciert das Offensivspiel, eine Ausgleichschance soll sich dennoch nicht mehr ergeben. Stattdessen hat Matthias Wurm in den Schlussminuten noch das 2:0 auf dem Fuß, aber auch hier hat das Zielwasser gefehlt.

Rohrendorf – Ybbs 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (69. Stefan Sailer)

Rohrendorf: Michael Steinschaden, Benedikt Stierschneider, Tobias Markhart, Michael Wildpert, Fabian Polland, Andreas Bogner, Petr Rothe, Johannes Sacher (K), Patrick Pfaller, Thomas Dragan, Georg Rossecker

Ersatzspieler: Moritz Wögrath, Islam Yusupov, Jakob Stierschneider, Fabian Riegler, Lukas Hahn, Felix Stradinger

Trainer: Stefan Kerzig

Ybbs: Stefan Mitmasser - Thomas Kaminger, Fabian Marcel Holzer, Robert Kaminger, Dominik Aigner (K), David Pudelko - Matthias Wurm, Stefan Holzer, Marco Talir - Stefan Sailer, Manuel Leitgeb

Ersatzspieler: David Pöchacker, Philipp Plank, Andrei-Florin Dronca, Fabian Schadenhofer, Bedirhan Aydin, Özgür Gürler

Trainer: Christian Haabs

Die Auffälligsten: Stefan Sailer (Ybbs), Matthias Wurm (Ybbs), Stefan Holzer (Ybbs)

Christian Haabs (Ybbs)

„Uns hat heute der Knipser gefehlt, denn wir haben zahlreiche Großchancen liegen gelassen. Der Sieg ist dennoch verdient und wir konnten die Fehler aus der letzten Woche korrigieren. Solche Partien können oft anders ausgehen. Von dem her sind wir sehr zufrieden, dass wir mit 1:0 gewonnen haben.“

