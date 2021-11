Schweiggers bezwingt USC Seitenstetten

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:19

2. Landesliga West: Im Spiel des USC Schweiggers gegen den USC Stressler Seitenstetten gab es vor rund 80 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Schweiggers. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Thomas Hennebichler war zur Stelle und markierte das 1:0 des USC Schweiggers (12.). Bereits in der 13. Minute erhöhte Lukas Strasser den Vorsprung des Heimteams. Mit dem 3:0 von Miroslav Kucera für Schweiggers war das Spiel eigentlich schon entschieden (31.). Stjepan Kovacevic verkürzte für den USC Seitenstetten später in der 39. Minute auf 1:3. Mit der Führung für den USC Schweiggers ging es in die Halbzeitpause.

Nach 3:0 wurde es nochmal knapp

Nach 78 Minuten beförderte Seitenstetten das Leder zum 2:3 ins gegnerische Netz. Torschütze war Özcan Dinc. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und der Gast deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der USC Stressler Seitenstetten noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Schweiggers das Tabellenende und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Der USC Schweiggers bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt der USC Seitenstetten den neunten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Seitenstetten momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der USC Stressler Seitenstetten nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag trifft Schweiggers auf den ASK Bau Pöchhacker Ybbs, der USC Seitenstetten spielt tags zuvor gegen den SC Raika TTI Group Wieselburg.

2. Landesliga West: USC Schweiggers – USC Stressler Seitenstetten, 3:2 (3:1)

12 Thomas Hennebichler 1:0

13 Lukas Strasser 2:0

31 Miroslav Kucera 3:0

39 Stjepan Kovacevic 3:1

78 Oezkan Dinc 3:2

