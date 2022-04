Amaliendorf siegt gegen Würmla trotz zwei Rückständen

Details Sonntag, 03. April 2022 10:18

Der SC Amaliendorf-Aalfang hat seinen perfekten Start in die Frühjahrssaison der 2. Landesliga West mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SV Würmla fortgesetzt. Die Waldviertler trotzten dabei am Samstagnachmittag sämtlichen Hindernissen. Das "Comeback des Winters" mit widrigsten Verhältnissen und Schneegestöber wurde ebenso weggesteckt, wie zwei Rückstände. Damit stehen für die Amaliendorfer nach zwei Pflichtspielen im Jahr 2022 perfekte sechs Punkte auf der Habenseite, Würmla muss hingegen nach der Absage des Heimspiels gegen Schweiggers noch auf den ersten Zähler warten.

Dabei waren die Gäste durch Florian Schauer in der 32. Minute mit 1:0 in Führung gegangen, aber Amaliendorf glich noch kurz vor der Pause durch Istvan Varga aus (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Bastian Lahsnig zunächst dafür, dass Würmla erneut mit 2:1 in Front lag (52.). Dann jedoch folgten sechs magische Minuten für die Hausherren: Zunächst der Ausgleich durch einen Varga-Elfmeter (68.), dann durch seinen dritten Treffer die 3:2-Führung (71.) sowie der umjubelte Schlusspunkt durch Daniel Meyer zum 4:2 (73.).

Danach stand natürlich der Mann des Tages im Mittelpunkt: Istvan Varga mit seinen drei Toren. Der 32-jährige Offensivspieler aus Ungarn war Anfang 2020 aus Trausdorf nach Amaliendorf gekommen. Mittlerweile gehört die Nummer 17 längst zum fixen Inventar. Mit sieben Saisontreffern ist er der Top-Torschütze seiner Mannschaft und hatte auch schon in der vergangenen Woche beim 2:0-Heimsieg gegen den SC Melk getroffen.

"Jetzt muss gleich irgendwo etwas passieren"

Amaliendorf-Trainer Ing. Edgar Eichler freute sich gegenüber Ligaportal über die tolle Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause: "Würmla war zunächst stärker. Sie waren einfach spritziger und haben auch verdient geführt, weil wir zunächst zu lethargisch waren. Wir haben vor dem Wechsel einige Umstellungen vorgenommen, damit das 'Feintuning' passt. Aber nach dem 1:2, als wir plötzlich wieder zurück lagen, habe ich mir gedacht: Jetzt muss gleich irgendwo etwas passieren."

Es passierte. Und wie! Zwischen der 68. und 73. Minute zeigte Amaliendorf bei immer schlechter werdenden Bedingungen (Eichler: "Am Sonntag wäre es bei fast zehn Zentimetern Neuschnee unmöglich gewesen zu spielen") einen Zwischensprint der Sonderklasse. "Wir haben wirklich gute Aktionen gehabt und der Abschluss hat auch gepasst: So ist dieses 4:2 entstanden. Die letzten zehn Minuten waren wegen des heftigen Schneetreibens grenzwertig, aber wir haben das Spiel drüber gebracht. Vielleicht am Ende auch etwas glücklich. Aber nach zwei Siegen in zwei Spielen kann man schon sagen, dass wir gut im Frühjahr angekommen sind."

Der "man of the match" erhielt natürlich auch von seinem Coach ein Sonderlob. "Istvan Varga ist extrem wichtig für uns. Er ist ein Rechtsfuß, der aber immer auf der linken Seite spielen will. Warum er jetzt so gut drauf ist? Es passt einfach!", brachte es Eichler auf den Punkt. Die nächste Aufgabe für Amaliendorf ist am Freitag, dem 8. April um 19:30 Uhr, ein Auswärtsspiel in Purgstall. Für Würmla hingegen steht am Sonntag, dem 10. April um 16:30 Uhr, ein Heimspiel gegen Wieselburg auf dem Programm.