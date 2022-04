Torspektakel im Spitzenspiel zwischen Haitzendorf und Ybbs

Details Sonntag, 03. April 2022 18:40

Der SV Haitzendorf hat am Sonntagnachmittag das Spitzenspiel der 2. Landesliga West gegen den ASK Ybbs nach einem echten Torspektakel mit 4:2 für sich entschieden und damit wohl die letzten Titelhoffnungen der Gäste beendet. Leader Haitzendorf liegt nun nach der 15. Runde mit 39 Punkten überlegen an der Tabellenspitze, dahinter folgen der SC Wieselburg mit 34 Zählern und einer Partie weniger (das Heimspiel des Zweiten gegen Schweiggers musste auf Dienstag, dem 5. April um 20:00 Uhr, verschoben werden) sowie Ybbs mit 29 Punkten. Bei zehn Zählern Rückstand ist für den Tabellendritten der Aufstieg in die 1. NÖ Landesliga zumindest in dieser Saison kein Thema mehr.

Haitzendorf war vor 300 begeisterten Fans durch Daniel Randak in der 16. Minute mit 1:0 in Führung gegangen, aber zwei Treffer der Gäste durch Manuel Leitgeb (24.) und Dominik Aigner (28.) drehten die Partie noch vor der Pause innerhalb von weniger Minuten. Jedoch nur vorübergehend. Die Hausherren vom HSV schlugen ihrerseits durch einen Doppelschlag von Florian Schuh (38.) sowie Patrick Denk (39.) zurück und gingen mit 3:2 in Front. Kurz nach dem Wechsel brachte dann der zweite Treffer von Patrick Denk zum 4:2 (47.) die frühe Vorentscheidung. Weitere Treffer gab es bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Christopher Mayrhofer nicht mehr zu sehen.

Die wirklich beeindruckende Pflichtspiel-Bilanz des SV Haitzendorf in der Spielzeit 2021/22 lautet nun zwölf Siege und nur drei Remis in 15 Spielen. Noch immer ungeschlagen ist man weiter voll auf Meisterkurs!

Haitzendorf-Coach: "Moral, Leidenschaft und Wille zeichnen uns aus"

Haitzendorf-Trainer Martin Parb zeigte sich in einer ersten Reaktion nach dem Schlusspfiff natürlich äußerst zufrieden: "Ich denke über 90 Minuten gesehen war es war ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Nach unserer 1:0-Führung haben wir leider aus einem Doppelschlag nach individuellen Fehlern zwei Gegentore kassiert. Aber danach hat man wieder einmal gesehen, was uns auszeichnet: Moral, Leidenschaft und Wille. Wir haben die Partie gedreht und noch vor der Pause auf 3:2 gestellt. Nach dem Wechsel waren wir dann sehr dominant, haben schnell das vierte Tor gemacht und nach hinten nichts anbrennen lassen. Das Gesamtpaket passt und wir sind auf einem sehr guten Weg!"

Ein weiterer Beweis für die tolle Arbeit von Parb: Der SV Haitzendorf ist nun bereits seit 25 Heimspielen ungeschlagen. "Grandios und sensationell. Ich führe schon Buch und weiß darüber Bescheid. Wir werden alles versuchen, um diese Serie noch auszubauen."

Ybbs-Verteidiger Fabian Schadenhofer stellte sich trotz der bitteren Niederlage beim Interview zur Verfügung und gab zu: "Leider haben wir uns die vier Tore fast selber geschossen. Die Enttäuschung über das verlorene Spiel ist größer, als die verpasste Chance auf die Meisterschaft. Wir haben wirklich dumme Gegentreffer kassiert und danach sind uns leider ein wenig die Ideen ausgegangen. Haitzendorf war viel effektiver als wir. Vielleicht können wir jetzt befreiter aufspielen, weil der Titelzug abgefahren ist."

Wie sehen nun die nächsten Aufgaben aus? Haitzendorf bekommt es am Samstag, dem 9. April um 18:00 Uhr, auswärts mit Schweiggers zu tun und für Ybbs steht ebenfalls am Samstag um 16:30 Uhr ein Heimspiel gegen St. Peter/Au auf dem Programm.