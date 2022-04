Purgstall gewinnt dramatische Partie in Melk

Details Samstag, 02. April 2022 11:27

Die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall hat am Freitagabend zum Auftakt der 15. Runde der 2. Landesliga West einen harterkämpften 3:2-Erfolg beim SC Melk gefeiert. Während es für die Purgstaller nach der Absage des Start-Spiels der Frühjahrssaison gegen Herzogenburg ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt 2022 war, läuft es in Melk auch im neuen Jahr weiter noch nicht nach Wunsch. Das Tabellen-Schlusslicht hatte in der Vorwoche eine 0:2-Niederlage in Amaliendorf kassiert und blieb nun auch im ersten Heimspiel trotz einer starken Aufholjagd nach der Pause ohne Punkte.

Die Gäste aus Purgstall waren durch Treffer von Florian Reiter (30.) und Richard Scharner (38.) mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen, aber danach drehten die Hausherren mächtig auf: Nenad Gavrovic (53.) sowie Mahmut Harmanci (73.) glichen zur Freude der heimischen Fans im Schuberth Stadion vorübergehend zum 2:2 aus. Das letzte Wort hatte dann aber wieder Purgstall für sich: Das Tor von Dominik Gulas (82.) zum 3:2 brachte die späte Entscheidung.

Auch Corona und Verletzungen können Purgstall nicht bremsen

Purgstall-Obmann Gerhard Plank zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal sehr stolz auf seine Schützlinge: "Leider ist Elias Kaufmann in der Nachspielzeit mit einer schweren Knieverletzung ausgeschieden. Dazu hat Rene Pitzl schon länger mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel zu kämpfen. Er wollte die Mannschaft aber nicht im Stich lassen und es unbedingt probieren. Nach sechs Minuten war es aber vorbei und Elias Schragl ist ins Spiel gekommen."

Die Umstände waren zudem schon vor der Partie alles andere als ideal gewesen: "Nach der Corona-Verschiebung des Spiels gegen Herzogenburg hätten wir durch drei Covid-Fälle die Begegnung in Melk absagen können. Aber der Tenor war klar: Wir spielen!"

Diese Mentalität zeigte die Mannschaft von Purgstall-Trainer Hans Jürgen Moser dann auch auf dem Spielfeld. "Unsere 2:0-Pausenführung war nicht unverdient. Jedoch war uns klar, dass Melk als Heimverein anders aus der Kabine kommt und alles tun wird, um das Steuer noch herum zu reißen. So war es dann auch und eigentlich schon bekannt von der letzten Partie, als es nach 2:0 dann plötzlich 2:2 gestanden ist. Das war sicher auch in den Köpfen einiger Spieler", gestand Plank.

Umso erfreulicher für den Purgstall-Obmann: "Es war dann wirklich eine sehr enge Partie. Aber eine unserer Konter-Chancen hat letztlich gefruchtet. Dominik Gulas hat nach idealer Vorarbeit von David Pitzl zum 3:2-Siegestor getroffen."

Für Purgstall geht es nun am Freitag, dem 8. April um 19:30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Amaliendorf weiter. Schlusslicht Melk hingegen versucht nach der starken, aber letztlich unbelohnten Aufholjagd, in der kommenden Woche endlich die ersten Punkte im Frühjahr 2022 zu holen. Der Gegner dabei heißt am Sonntag, dem 10. April um 16:30 Uhr, auswärts Rohrendorf.