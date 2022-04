Herzogenburg zeigt in Eggenburg eine Reaktion

Details Freitag, 08. April 2022 23:57

Der SC Herzogenburg hat am Freitagabend zum Auftakt der 16. Runde der 2. Landesliga West einen ganz wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim SK Eggenburg gefeiert. Ein Goldtor des Japaners Keita Miyakoshi in der 39. Minute entschied dabei die Partie für die Gäste. Durch den vollen Erfolg rückten die Herzogenburger in der Tabelle zumindest vorübergehend vor den weiteren Spielen des Wochenendes mit nunmehr 18 Punkten auf Rang neun vor. Eggenburg bleibt hingegen mit zwölf Zählern weiter an der zwölften Stelle.

Herzogenburg-Trainer Christian Maurer zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden: "Meine Mannschaft hat eine ganz wichtige Reaktion auf die Niederlage in der vergangenen Woche gegen Rohrendorf gezeigt. Da waren wir leider viel zu passiv, aber heute haben wir 90 Minuten Vollgas gegeben. Eggenburg hat sich in der Transferzeit wirklich top verstärkt und eine gute Elf, deshalb sind wir in der Anfangsphase auch geschwommen. Aber wichtig war, dass wir als Team aufgetreten sind. Der Sieg war ein Schritt in die richtige Richtung, wobei wir sicher noch besser spielen können."

Auch Herzogenburg-Kapitän Florian Heiderer stimmte seinem Coach zu: "In Eggenburg geht es immer nur über den Kampf. Am Anfang haben wir uns wirklich schwergetan, weil sie uns sehr hoch und gut zugestellt haben. Nach einem Umschaltmoment haben wir aber das 1:0 gemacht und sind dann hinten sehr gut gestanden. Ich bin heute wirklich extrem stolz auf die Jungs. Nächste Woche wollen wir gegen Seitenstetten, also einen direkten Konkurrenten, nachlegen."

Eggenburg-Kapitän: "Das ist Abstiegskampf pur"

Eggenburg-Kapitän Sebastian Schmidt gab sich als fairer Verlierer: "Eine wirklich bittere Niederlage für uns. Die ersten 20 Minuten waren wir noch sehr druckvoll und hatten gute Chancen. Aber dann haben wir uns von Herzogenburg immer mehr einlullen lassen und haben auch das Gegentor kassiert. Danach haben bei uns die Leidenschaft und das Feuer gefehlt. Nur schön spielen reicht nicht, man muss kämpfen und beißen. Natürlich hatten wir bei einem Freistoß an die Stange auch Pech, aber da muss mehr kommen."

Schmidt blickte schon auf die kommende Aufgabe: "Nächste Woche wartet auf uns das sehr schwierige Spiel in Melk: Verlieren verboten. Das ist Abstiegskampf pur!"