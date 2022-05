Wieselburg meldet sich im Aufstiegskampf zurück

Details Sonntag, 01. Mai 2022 10:44

Der SC Wieselburg hat sich am Samstag in der 19. Runde der 2. Landesliga West mit einem klaren 4:0-Erfolg beim SC Rabenstein im Aufstiegskampf zurückgemeldet. Durch die überraschende 0:2-Niederlage von Spitzenreiter Haitzendorf in St. Peter liegt in der Tabelle zwar der HSV mit 48 Punkten weiter voran, doch Wieselburg rückte mit nunmehr 46 Zählern wieder entscheidend näher. Vor den letzten sieben Runden ist also Hochspannung garantiert!

Ein Eigentor von Ertugrul Ücüncü (5.), sowie Treffer von David Zefi (33.), Andreas Lahmer (43.) und Gabriel Hinterberger (59.) ließen Wieselburg über den vollen Erfolg jubeln. Gastgeber Rabenstein beendete die Partie vor rund 180 Fans nach Gelb-Rot für Ertugrul Ücüncü (32.) sowie Tobias Habertheuer (58.) mit nur neun Mann.

In der Tabelle liegt Rabenstein indes mit 23 Zählern weiter auf Rang sechs, allerdings hat Amaliendorf nun an Punkten gleichgezogen.

Wieselburg-Coach: "Der Spielverlauf war heute komplett auf unserer Seite"

Wieselburg-Coach Rudi Vogel zeigte sich nach dem Schlusspfiff sehr zufrieden: "Der Spielverlauf war heute komplett auf unserer Seite. Es war zwar zunächst von Beginn an ebenbürtig, weil wir nicht so spritzig waren wie sonst, sondern ein wenig behäbig. Aber das Eigentor war dann natürlich Pech für Rabenstein und der Dosenöffner für uns. Mit Gelb-Rot plus dem Freistoßtor gab es dann noch eine Doppelbestrafung für Rabenstein und damit war der Sack zu."

"Im Endeffekt müssen wir dann sogar noch höher gewinnen", so Vogel. "Aber leider haben wir viele Aktionen schlecht fertig gespielt. Da müssen wir noch viel zielstrebiger sein und Richtung Tor ziehen. Das hat mich ein wenig geärgert. Aber im Großen und Ganzen, wenn man 4:0 auswärts gewinnt, dann ist man klarerweise zufrieden."

Da Haitzendorf erst nach Wieselburg im Einsatz war, wusste der Wieselburg-Coach noch gar nicht von der Niederlage des Ersten. "Wir müssen jetzt von Runde zu Runde schauen. Wir haben das direkte Duell leider mit Pech verloren. Das muss man akzeptieren und respektieren. Aber natürlich wollen wir so lange wie möglich Haitzendorf gefährden und dann schauen wir, was rauskommt."