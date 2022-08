Herbe Pleite für Amaliendorf-Aalf. gegen Ybbs

Details Samstag, 13. August 2022 08:46

2. Landesliga West: Etwa 200 Zuschauer wollten das Spiel der ersten Runde zwischen Amaliendorf/Aalf. und dem ASK Ybbs sehen und kamen voll auf ihre Kosten. Der SC Amaliendorf-Aalfang konnte dem ASK Bau Pöchhacker Ybbs zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:6.

Die Phase des Abtastens dauerte nicht all zu lange. Amaliendorf-Aalf. geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Dominik Aigner das schnelle 1:0 für den ASK Ybbs erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Christian Hackl den Vorsprung des ASK Bau Pöchhacker Ybbs. Andrei-Florin Dronca legte in der 18. Minute zum 3:0 für das Heimteam nach. Mit dem 4:0 von Manuel Leitgeb für den ASK Ybbs war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Istvan Varga das 1:4 für Amaliendorf (43.). Der tonangebende Stil des ASK Bau Pöchhacker Ybbs spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Blitzstart sorgte für die Entscheidung

Der fünfte Streich des ASK Ybbs war Hackl vorbehalten (60.). Thomas Masch schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:5 für den SC Amaliendorf-Aalfang über die Linie (65.). Hackl besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs (78.). Schließlich feierte der ASK Ybbs gegen Amaliendorf-Aalf. am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Am kommenden Samstag trifft der ASK Bau Pöchhacker Ybbs auf den SC Raika TTI Group Wieselburg, Amaliendorf spielt am selben Tag gegen den UFC St. Peter/Au.

2. Landesliga West: ASK Bau Pöchhacker Ybbs – SC Amaliendorf-Aalfang, 6:2 (4:1)

78 Christian Hackl 6:2

65 Thomas Masch 5:2

60 Christian Hackl 5:1

43 Istvan Varga 4:1

28 Manuel Leitgeb 4:0

18 Andrei-Florin Dronca 3:0

13 Christian Hackl 2:0

9 Dominik Aigner 1:0