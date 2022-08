Der SK Eggenburg verliert hoch beim SC Gmünd

Details Samstag, 20. August 2022 04:22

2. Landesliga West: In Runde 2 empfing der SC Gmünd die Gäste des SK Eggenburg und konnte einen klaren Heimerfolg einfahren. Der SK Eggenburg hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:6-Niederlage gegen den SC Gmünd lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften nur ab. Vor 300 Zuschauern markierte Frantisek Nemec aber dann die Führung für den SC Gmünd (25.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Gmünd ließ den Gästen keine Chance

Nach der Pause erwischten die Gastgeber einen Blitzstart. Julian Zimmel machte in der 47. Minute das 2:0 des SC Gmünd perfekt. Nun konnten die Heimischen das Spiel locker angehen. Jakub Held vollendete zum dritten Tagestreffer in der 69. Spielminute. Stanislav Peterek legte in der 74. Minute zum 4:0 für den SC Gmünd nach. Das Heimteam ließ den Vorsprung in der 83. Minute durch den eingewechselten Philipp Müller anwachsen. Peterek besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den Spitzenreiter (88.). Letztlich feierte der SC Gmünd gegen den SK Eggenburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Gmünd einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

In der Endabrechnung ergaben sich in der vergangenen Saison 23 Punkte und damit der zwölfte Platz für Eggenburg.

Am kommenden Samstag trifft der SC Gmünd auf den SC Rabenstein, der SK Eggenburg spielt tags zuvor gegen den FC Moser Medical Rohrendorf.

2. Landesliga West: SC Gmünd – SK Eggenburg, 6:0 (1:0)

88 Stanislav Peterek 6:0

83 Philipp Mueller 5:0

74 Stanislav Peterek 4:0

69 Jakub Held 3:0

47 Julian Zimmel 2:0

25 Frantisek Nemec 1:0