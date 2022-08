Knapper Sieg des ASK Ybbs beim SC Wieselburg

Details Sonntag, 21. August 2022 04:49

2. Landesliga West: In der 2. Runde der neuen Saison kam es vor rund 800 Zuschauern zum Duell zwischen dem SC Wieselburg und dem ASK Ybbs. Der SC Raika TTI Group Wieselburg hatte am Samstag gegen den ASK Bau Pöchhacker Ybbs mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

In Minute 13 fanden die Heimsichen ihre erste Chance vor. Danach ging es munter hin und her und beide Seiten hatten ihre Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde waren es die Gäste die öfter vor dem Tor des Gegners erschienen sind. Nach den ersten 45 Minuten ging es aber für den SC Wieselburg und den ASK Ybbs ohne Torerfolg in die Kabinen. Die zweite Halbzeit geht so weiter wie die erste endete. Chancen auf beiden Seiten wurden nicht genutzt. Manuel Leitgeb brach für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs den Bann und markierte in der 72. Minute die 1:0-Führung. Matthias Wurm erhöhte für den Gast nur drei Minuten später auf 2:0 (75.). Doch die Hausherren wollten sich noch nicht geschlagen geben. Kurz vor Ultimo war noch Gabriel Hinterberger zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Wieselburg verantwortlich (85.). Im Anschluss versuchte Wieselburg nochmal alles, doch der Ausgleich wollte, trotz toller Chancen, nicht gelingen. Am Schluss gewann der ASK Ybbs gegen die Gastgeber.

Ein Tor macht den Unterschied

Die vergangene Saison beendete der SC Raika TTI Group Wieselburg einen Platz hinter dem Aufstiegsrang, sodass in dieser Spielzeit höhere Ziele anvisiert werden dürften. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der SC Wieselburg derzeit auf dem sechsten Rang.

Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen.

Wieselburg tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, beim UFC St. Peter/Au an. Einen Tag später empfängt der ASK Ybbs den USC Schweiggers.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – ASK Bau Pöchhacker Ybbs, 1:2 (0:0)

85 Gabriel Hinterberger 1:2

75 Matthias Wurm 0:2

72 Manuel Leitgeb 0:1