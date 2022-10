Schweiggers überholt SK Eggenburg in der Tabelle

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:09

2. Landesliga West: Etwa 200 Besucher kamen zum Spiel der 8. Runde nach Schweiggers. Durch ein 3:1 holte sich der USC Schweiggers in der Partie gegen den SK Eggenburg drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Schweiggers die Nase vorn.

Eine halbe Stunde tasteten sich beide Team eher ab. Doch 200 Zuschauer sahen dann, wie Lukas Nagelmaier in der 27. Minute das 1:0 für die Gastgeber markierte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Petr Sourek brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des USC Schweiggers über die Linie (64.). In den Schlussminuten sollte es kurz nochmal spannend werden. Eigentor in der 81. Minute: Pechvogel David Siedl beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SK Eggenburg den 1:2-Anschluss. Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn wurde schnell wieder aufgegeben. Mit dem 3:1 sicherte Sourek Schweiggers nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Letzten Endes holte der USC Schweiggers gegen Eggenburg drei Zähler.

Schweiggers klettert auf Rang neun

Schweiggers beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Der SK Eggenburg musste schon 20 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Mit diesem Sieg zog der USC Schweiggers an den Gästen vorbei auf Platz neun. Der SK Eggenburg fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Schweiggers auf den FC Moser Medical Rohrendorf, Eggenburg spielt tags zuvor gegen den SC Rabenstein.

2. Landesliga West: USC Schweiggers – SK Eggenburg, 3:1 (1:0)

82 Petr Sourek 3:1

81 Eigentor durch David Siedl 2:1

64 Petr Sourek 2:0

27 Lukas Nagelmaier 1:0