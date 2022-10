Amaliendorf-Aalf. verliert auch beim USC Seitenstetten

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:10

2. Landesliga West: Etwa 120 Zuschauer kamen in die iLife-Arena nach Seitenstetten. Der SC Amaliendorf-Aalfang konnte dem USC Stressler Seitenstetten nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Der USC Seitenstetten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Michael Dietl brachte Seitenstetten dann in der 50. Minute in Front. Wer glaubte, Amaliendorf-Aalf. sei geschockt, irrte. Thomas Masch machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (54.). Doch die Heimelf machte weiter Druck nach vorne. Dominik Kammerhofer trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachten Seitenstetten erneut in Führung. Der USC Stressler Seitenstetten stellte das 3:1 sicher (69.) und feierte Torschütze Bernhard Hörmann. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Matthias Käfer für einen Treffer sorgte (94.). Zum Schluss feierte der USC Seitenstetten einen dreifachen Punktgewinn gegen Amaliendorf.

Seitenstetten setzt sich vom Tabellenende ab

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Seitenstetten im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Der USC Stressler Seitenstetten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ der USC Seitenstetten zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

31 Gegentreffer musste der SC Amaliendorf-Aalfang im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich zwei Zählern aus acht Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Mit erst neun erzielten Toren hat Amaliendorf-Aalf. im Angriff Nachholbedarf. Seitenstetten hat die Krise von Amaliendorf-Aalf. verschärft. Amaliendorf musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Am kommenden Freitag trifft der USC Stressler Seitenstetten auf den SC Raika TTI Group Wieselburg, der SC Amaliendorf-Aalfang spielt am selben Tag gegen den SC Gmünd.

2. Landesliga West: USC Stressler Seitenstetten – SC Amaliendorf-Aalfang, 4:1 (0:0)

94 Matthias Kaefer 4:1

69 Bernhard Hoermann 3:1

62 Dominik Kammerhofer 2:1

54 Thomas Masch 1:1

50 Michael Dietl 1:0