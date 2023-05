SC Wieselburg wird gegen Eggenburg der Favoritenrolle gerecht

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:26

2. Landesliga West: Nach der Auswärtspartie gegen den SC Raika TTI Group Wieselburg stand der SK Eggenburg mit leeren Händen da. Der SC Wieselburg siegte mit 4:2. Die Beobachter waren sich einig, dass der SK Eggenburg als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der Gast und Wieselburg mit 3:3 voneinander getrennt.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Der SC Raika TTI Group Wieselburg ging vor 200 Zuschauern in Führung. Gabriel Hinterberger war es, der in der vierten Minute zur Stelle war und eher zufällig an den Ball kam und mit einem abgefälschten Schuss die Führung herbei führte. Danach sahen die Zuschauer mehrere Freistöße und Eckbälle, die aber nichts einbrachten. Die beste Chance hatten die Gäste nach einem Fehler der Heimischen, als eine Zwei-gegen-Eins-Situation nicht genutzt werden konnte (13.). In Minute 36 wurde David Zefi ideal eingesetzt und lief alleine auf das Tor der Eggenburger zu, doch seinen schwachen Abschluss konnte Keeper Lukas Schölm problemlos halten. Im Gegenzug hatten die Heimsichen Glück, als die Querlatte den Ausgleich verhinderte. Ing. Andreas Schluder brachte nur kurz darauf den Ball zur Mitte und Florian Mathias Heigl versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (38.). Nur zwei Minuten später vergab Schluder die Vorentscheidung, als er an der Grundlinie seinen Gegenspieler abschüttelte, den Keeper ausspielte und den Ball nur Zentimeter am kurzen Eck vorbei schob (41.). Mit der Führung für den SC Wieselburg ging es in die Kabine. Den Vorsprung von Wieselburg ließ Hinterberger in der 61. Minute anwachsen, als er einen Abwehrfehler aus kurzer Distanz nutzen konnte. Dzemil Alic verkürzte mit einem Traumtor aus großer Distanz für Eggenburg später in der 73. Minute auf 1:3. In der 89. Minute brachte Jindrich Kucera den Ball im Netz des SC Raika TTI Group Wieselburg unter und verkürzte auf 3:2. Jetzt war die Partie wieder angezündet. In der Nachspielzeit besserte Heigl seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 95. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SC Wieselburg erzielte. Die Gäste verloren im Aufbau den Ball auf der linken Seite. Die Flanke fand Heigl in der Mitte völlig alleinstehend und der konnte ungehindert einköpfen. Insgesamt reklamierte Wieselburg gegen den SK Eggenburg einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Doppelte Doppelpacker: Hinterberger und Heigl machen den Unterschied

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SC Raika TTI Group Wieselburg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SC Wieselburg stets gesorgt, mehr Tore als Wieselburg (44) markierte nämlich niemand in der 2. Landesliga West. Der SC Raika TTI Group Wieselburg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Der SC Wieselburg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SK Eggenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem Eggenburg die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SK Eggenburg aktuell den siebten Rang. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Wieselburg – der SK Eggenburg bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 48 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Eggenburg in dieser Saison. Der SK Eggenburg musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SK Eggenburg insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not von Eggenburg wird immer größer. Gegen den SC Raika TTI Group Wieselburg verlor der SK Eggenburg bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Wieselburg beim FC Moser Medical Rohrendorf an, während der SK Eggenburg zwei Tage zuvor den USC Schweiggers empfängt.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SK Eggenburg, 4:2 (2:0)

