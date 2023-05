Der ASK Ybbs feiert einen souveränen Sieg über Rabenstein

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:10

2. Landesliga West: Der ASK Ybbs setzte sich vor fast 260 Zuschauern standesgemäß gegen Rabenstein mit 3:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des ASK Bau Pöchhacker Ybbs. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der ASK Ybbs durch einen 2:0-Erfolg beim SC Rabenstein die drei Punkte eingefahren.

Nach drei Minuten kamen die Gäste zu ihrer ersten Möglichkeit, die aber vom Keeper der Rabensteiner pariert wurde. In Minute neun konnte Marc Traby den Kopfball von Christian Hackl gerade noch über die Latte drehen. Ein Eckbball wurde an den ersten Pfosten gedreht. Robert Kaminger beförderte das Leder dann per Kopf zum 1:0 des ASK Bau Pöchhacker Ybbs in die Maschen (11.). In der 28. Minute erhöhte Christian Hackl auf 2:0 für den Tabellenprimus, nachdem er einen missglückten Abschlag von Torhüter Traby nutzte und den Ball über den Keeper ins leere Tor lupfte. Die Hintermannschaft von Rabenstein ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Nach 65 Minuten setzte Matthias Wurm einen freistoß aus großer Distanz an die Latte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Hackl, als er das 3:0 für den ASK Ybbs besorgte (70.). Der dritte Treffer war praktisch eine Kopie des ersten. Ein Eckball an den erstn Pfosten wurde von Hackl per Kopf ins lange Eck verlängert. In MInute 80 wurde den Heimischen ein weiterer Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Letztlich fuhr der Gastgeber einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Verdienter Heimerfolg des Tabellenführers

Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. An der Abwehr des ASK Ybbs ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 15 Gegentreffer musste der ASK Bau Pöchhacker Ybbs bislang hinnehmen. Der ASK Ybbs knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der ASK Bau Pöchhacker Ybbs 14 Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Der SC Rabenstein bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 40-mal war dies der Fall. Rabenstein musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Rabenstein insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Während bei Rabenstein derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat der ASK Ybbs mit 41 Punkten gut lachen.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt der ASK Bau Pöchhacker Ybbs den SV Würmla, während der SC Rabenstein am selben Tag gegen die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall Heimrecht hat.

2. Landesliga West: ASK Bau Pöchhacker Ybbs – SC Rabenstein, 3:0 (2:0)

70 Christian Hackl 3:0

28 Christian Hackl 2:0

11 Robert Kaminger 1:0

