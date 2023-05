Deutlicher Erfolg des SK Eggenburg gegen Schweiggers

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:08

2. Landesliga West: Der SK Eggenburg kam gegen den USC Schweiggers vor rund 100 Besuchern zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier ging der SK Eggenburg als Favorit ins Spiel gegen Schweiggers – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den USC Schweiggers beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Das Spiel bot den Zuschauern zunächst nur wenige Höhepunkte. Für den Führungstreffer von Eggenburg zeichnete Dominik Rolinec verantwortlich (34.). Nach einem langen Ball wurde Dzemir Alic im Strafraum zu Fall gebracht und Rolinec verwandelte den Strafstoß souverän. Nur eine Minute später hätte Rolinec alleine vor dem Tor schon erhöhen können, doch sein Abschluss ging nur ans Außennetz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Stepan Kolarik die Führung der Gastgeber aus. Kolarik wurde am Elferpunkt ideal freigespielt und schob unbedrängt ins lange Eck ein. Mit der Führung für den SK Eggenburg ging es in die Halbzeitpause. In Minute 52 verabsäumten es die Gäste den Anschlusstreffer zu erzielen. Ein Heber von Julian Strohmayer über den heraus geeilten Keeper fand den Weg nicht ins Tor. Jindrich Kucera besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den SK Eggenburg (73.), als er einen geblockten Schuss nochmal annahm, den Gegner ins Leere schickte und ins kurze Eck einschob. Letztlich fuhr Eggenburg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Eggenburg setzt sich von unten ab

Der SK Eggenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 13. Rang hielt sich der SK Eggenburg in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die siebte Position inne. Im Tableau hatte der Sieg von Eggenburg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Der SK Eggenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Der SK Eggenburg beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Schweiggers ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste bisher ein. Trotz der Niederlage fiel der USC Schweiggers in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Schweiggers muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Landesliga West markierte weniger Treffer als der USC Schweiggers. Schweiggers musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Schweiggers insgesamt auch nur drei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In acht ausgetragenen Spielen kam Schweiggers in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Samstag trifft Eggenburg auf den SC Rabenstein, der USC Schweiggers spielt tags darauf gegen den FC Moser Medical Rohrendorf.

2. Landesliga West: SK Eggenburg – USC Schweiggers, 3:0 (2:0)

73 Jindrich Kucera 3:0

44 Stepan Kolarik 2:0

34 Dominik Rolinec 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei