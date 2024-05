Spektakuläres Torfestival: Hüttendorf/Paasdorf triumphiert über SC Prinzendorf

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:21

Ein Fußballfest der besonderen Art erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen der Union Sportgemeinschaft Hüttendorf/Paasdorf und dem Sportclub Prinzendorf, bei dem die Gastgeber in einem torreichen Spiel einen 7:4-Sieg feiern konnten. Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem vor allem die Effizienz der Hüttendorfer den Unterschied machte.

Ein fulminanter Start

Die Begegnung begann mit hohem Tempo, und bereits in der 14. Minute konnte Kevin Pusch für die Hüttendorfer den ersten Treffer markieren, was den Ton für das restliche Spiel setzte. Der SC Prinzendorf ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und schaffte es, nur zwei Minuten später durch Patrick Kollarz den Ausgleich zu erzielen. Die Antwort der Hüttendorfer ließ nicht lange auf sich warten, und Oktay Arslan brachte sein Team in der 19. Minute erneut in Führung. Mit weiteren Toren durch Lukas Schmatzberger in der 29. Minute und Benjamin Schreiber in der 38. Minute konnte Hüttendorf/Paasdorf eine komfortable 4:1-Halbzeitführung herausspielen.

Ein zweiter Durchgang voller Überraschungen

Nach der Pause knüpfte Hüttendorf/Paasdorf nahtlos an ihre dominante erste Halbzeit an. Lukas Schmatzberger, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, baute die Führung in der 52. Minute weiter aus. Doch die Prinzendorfer zeigten Charakter und Patrick Kollarz gelang in der 54. Minute sein zweiter Treffer des Abends, womit er das Spiel auf 5:2 verkürzte. Kevin Pusch, der bereits das erste Tor erzielt hatte, zeigte erneut seine Klasse und traf in der 60. sowie in der 72. Minute, was ihm einen Hattrick bescherte und das Ergebnis auf 7:2 schraubte.

Die letzten Minuten des Spiels gehörten jedoch den Gästen aus Prinzendorf. Florian Hirsch in der 77. Minute und Admir Beganovic in der 79. Minute sorgten mit ihren Toren für den Endstand von 7:4. Trotz des späten Aufbäumens war der Vorsprung der Hüttendorfer zu diesem Zeitpunkt bereits uneinholbar.

Als das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit abgepfiffen wurde, stand es fest: Die Union Sportgemeinschaft Hüttendorf/Paasdorf hatte in einem aufregenden und torreichen Spiel gegen den Sportclub Prinzendorf mit 7:4 gewonnen. Dieses Spiel wird den Fans beider Mannschaften sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Bezirksklasse Weinviertel: Hüttendorf/Paasdorf : Prinzendorf - 7:4 (4:1)

79 Admir Beganovic 7:4

77 Florian Hirsch 7:3

72 Kevin Pusch 7:2

60 Kevin Pusch 6:2

54 Patrick Kollarz 5:2

52 Lukas Schmatzberger 5:1

38 Benjamin Schreiber 4:1

29 Lukas Schmatzberger 3:1

19 Oktay Arslan 2:1

16 Patrick Kollarz 1:1

14 Kevin Pusch 1:0

