Haugsdorf überrennt Schletz

Bezirksklasse Weinviertel: Etwa 40 Besucher fanden sich am zweiten Spieltag in Schletz ein um das Spiel gegen Haugsdorf zu verfolgen. Der AFC Haugsdorf fügte dem USC Schletz am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 4:0.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Patrik Messmer brachte Haugsdorf in der 24. Minute in Front. Thomas Bazala versenkte die Kugel zum 2:0 für den Spitzenreiter (33.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Erik Lepka auf Seiten der Gäste das 3:0 (43.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Robert Bolebruch auch noch das 4:0 nach (45.). Bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Yasar Erkol betrieb Schletz nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des AFC Haugsdorf.

Der USC Schletz rutscht nach dieser Niederlage auf Platz fünf ab.

Haugsdorf will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Nach zwei Spieltagen liegt man auf Rang zwei.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – AFC Haugsdorf, 0:4 (0:4)

24 Patrik Messmer 0:1

33 Thomas Bazala 0:2

43 Erik Lepka 0:3

45 Robert Bolebruch 0:4

