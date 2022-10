Großkadolz mit klarem Erfolg beim USC Schletz

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 12:03

Bezirksklasse Weinviertel: Rund 30 Fans kamen an den Sportplatz in Schletz. Schletz blieb gegen Großkadolz chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Damit wurde der SC Großkadolz der Favoritenrolle vollends gerecht.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Avdenago Hohenecker mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den USC Schletz. Großkadolz nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Pavel Meissner trug sich in der 49. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Für das 3:0 des SC Großkadolz sorgte Daniel Zavadil, der in Minute 72 zur Stelle war. Radim Dvorak besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Gast (78.). Am Schluss gewann Großkadolz gegen Schletz.

Großkadolz verteidigt Tabellenführung

Mit zehn Zählern aus acht Spielen steht der USC Schletz momentan im Mittelfeld der Tabelle. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Schletz taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Dem SC Großkadolz ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den USC Schletz verbuchte man bereits den achten Saisonsieg. Mit nur zwei Gegentoren hat Großkadolz die beste Defensive der Bezirksklasse Weinviertel.

Nächster Prüfstein für Schletz ist der USV Kleinharras (Sonntag, 13:00 Uhr). Der SC Großkadolz misst sich am selben Tag mit dem AFC Haugsdorf (15:00 Uhr).

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – SC Großkadolz, 0:4 (0:1)

78 Radim Dvorak 0:4

72 Daniel Zavadil 0:3

49 Pavel Meissner 0:2

44 Avdenago Hohenecker 0:1