Großkadolz holt Big Points beim AFC Haugsdorf

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:22

Bezirksklasse Weinviertel: Die gute Serie von Haugsdorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor gegen Großkadolz vor rund 125 Zuschauern mit 0:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Auf dem Papier ging der SC Großkadolz als Favorit ins Spiel gegen den AFC Haugsdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Pavel Meissner brachte Haugsdorf in der achten Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für Großkadolz ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Jan Hanik beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (78.). In Minute 85 zückste der Schiedsrichter gleich 4 Gelbe Karten, darunter gleich zwei für Patrick Messmer (Haugsdorf). Letzten Endes ging der SC Großkadolz im Duell mit dem AFC Haugsdorf als Sieger hervor.

Großkadolz weiter ohne Punktverlust

Haugsdorf nimmt mit 22 Punkten den dritten Tabellenplatz ein.

Großkadolz ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Bezirksklasse Weinviertel. Mit nur zwei Gegentoren stellt der SC Großkadolz die sicherste Abwehr der Liga. Großkadolz setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon neun Siege auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt der AFC Haugsdorf beim USV Pellendorf an, während der SC Großkadolz drei Tage zuvor die Reserve von SG Dürnkrut/Jedenspeigen empfängt.

Bezirksklasse Weinviertel: AFC Haugsdorf – SC Großkadolz, 0:2 (0:1)

78 Jan Hanik 0:2

8 Pavel Meissner 0:1