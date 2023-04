Kantersieg beim USC Neuruppersdorf: Kleinharras weiter unbesiegt

Details Montag, 17. April 2023 00:56

Bezirksklasse Weinviertel: Kleinharras kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 50 Fans einen 9:0-Erfolg davon. Der USV Kleinharras setzte sich standesgemäß gegen Neuruppersdorf durch. Das Hinspiel war eine Demonstration von Kleinharras gewesen, als man die Partie mit 9:0 für sich entschieden hatte.

In der siebten Minute traf der Tabellenführer durch einen Treffer von Haydar Güles zum ersten Mal ins Schwarze. Das 2:0 ließ die Gäste zum zweiten Mal im Match jubeln (22.). Torschütze war diesmal Phillip Konhäusner. Mit dem 3:0 durch Baris Bayrakci schien die Partie bereits in der 38. Minute mit dem USV Kleinharras einen sicheren Sieger zu haben. Kleinharras hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der 53. Minute legte Markus Holemar zum 4:0 zugunsten des USV Kleinharras nach. Dem USV Kleinharras gelang in der 55. Spielminute der fünften Tagestreffer durch Konhäusner. Dann sah auch noch Manuel Prohaska in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für den USC Neuruppersdorf gelaufen. Für das Schlusslicht war es ein Tag zum Vergessen. Bayrakci (85.), Rene Stejskal (87.) und Zeljko Zlatar (89.) machten das Unheil perfekt. Schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab und das Debakel des Gastgebers war perfekt.

Alle Neune für den Leader

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Neuruppersdorf weiter im Schlamassel. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des USC Neuruppersdorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 94 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bezirksklasse Weinviertel. In dieser Saison sammelte Neuruppersdorf bisher einen Sieg und kassierte 14 Niederlagen.

Der Zu-null-Sieg lässt Kleinharras passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Offensiv sticht der USV Kleinharras in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 86 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Kleinharras bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der USV Kleinharras 14 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Nach der klaren Niederlage gegen Kleinharras ist der USC Neuruppersdorf weiter das defensivschwächste Team der Bezirksklasse Weinviertel. Der USV Kleinharras wandert mit nun 43 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Neuruppersdorf gegenwärtig trist aussieht.

Der USC Neuruppersdorf stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der Reserve von Haringsee vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Kleinharras den UFC Michelstetten.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Neuruppersdorf – USV Kleinharras, 0:9 (0:3)

89 Zeljko Zlatar 0:9

87 Rene Stejskal 0:8

85 Baris Bayrakci 0:7

82 Rene Stejskal 0:6

55 Phillip Konhaeusner 0:5

53 Markus Holemar 0:4

38 Baris Bayrakci 0:3

22 Phillip Konhaeusner 0:2

7 Haydar Gueles 0:1

