Heimsieg für die SG Dürnkrut/Jedenspeigen II gegen Haringsee II

Bezirksklasse Weinviertel: Die Reserve von SG Dürnkrut/Jedenspeigen und die Zweitvertretung von Haringsee lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich vor nur 10 Besuchern mit 4:3 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte SG Dürnkrut/Jedenspeigen II auswärts einen 4:2-Sieg verbucht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Stefan Albrecht markierte in der vierten Minute die Führung. Sebastian Tuitz schockte SG Dürnkrut/Jedenspeigen II und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Haringsee II (7./15.). Das 2:2 von SG Dürnkrut/Jedenspeigen II stellte Andreas Janecek sicher (35.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem Gast nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Tuitz in diesem Spiel (46.). Zur Pause behielt Haringsee II die Nase knapp vorn. SG Dürnkrut/Jedenspeigen II zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Patrick Gruber (51.) und Angelov Milcho (68.) mit ihren Treffern das Spiel. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte SG Dürnkrut/Jedenspeigen II einen dreifachen Punktgewinn gegen Haringsee II.

Dreierpacker Tuitz reichte nicht

Im Tableau hatte der Sieg von SG Dürnkrut/Jedenspeigen II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. SG Dürnkrut/Jedenspeigen II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SG Dürnkrut/Jedenspeigen II, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Haringsee II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Haringsee II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SG Dürnkrut/Jedenspeigen II gerät man immer weiter in die Bredouille. 34:77 – das Torverhältnis von Haringsee II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Haringsee II alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase von Haringsee II dauert an. Bereits zum sechsten Mal in Folge verließ man am Dienstag das Feld als Verlierer.

Für SG Dürnkrut/Jedenspeigen II geht es schon am Sonntag beim AFC Haugsdorf weiter. Am 23.04.2023 empfängt Haringsee II in der nächsten Partie den USC Neuruppersdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: SG Dürnkrut/Jedenspeigen II – Haringsee II, 4:3 (2:3)

68 Angelov Milcho 4:3

51 Patrick Gruber 3:3

46 Sebastian Tuitz 2:3

35 Andreas Janecek 2:2

15 Sebastian Tuitz 1:2

7 Sebastian Tuitz 1:1

4 Stefan Albrecht 1:0

