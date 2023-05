Großkadolz überrollt Prinzendorf

Details Sonntag, 30. April 2023 00:07

Bezirksklasse Weinviertel: Der SC Großkadolz führte den SC Prinzendorf vor 25 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 8:0 vor. Großkadolz hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war mit einer 0:10-Klatsche für Prinzendorf geendet.

Osman Tek trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein. Jan Hanik beförderte das Leder zum 2:0 des SC Großkadolz über die Linie (25.). Tek gelang ein Doppelpack (35./36.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Petr Polacek den Vorsprung von Großkadolz auf 5:0 (40.). Noch vor der Halbzeit legte Großkadolz seinen sechsten Treffer durch Thomas Bürringer nach (45.). Die Pausenführung des SC Großkadolz fiel deutlich wie verdient aus. Für das 7:0 und 8:0 war Pavel Meissner verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (51./87.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Großkadolz bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Großkadolz behält alles in eigener Hand

Der SC Prinzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Heimmannschaft weiter im Schlamassel. 21:88 – das Torverhältnis von Prinzendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der SC Prinzendorf musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Prinzendorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SC Prinzendorf taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Prinzendorf festigte der SC Großkadolz den zweiten Tabellenplatz. An Großkadolz gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst siebenmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Bezirksklasse Weinviertel. Der SC Großkadolz ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 15 Siege und ein Unentschieden. Großkadolz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Für den SC Prinzendorf geht es am Montag zu Hause gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf weiter. Am Samstag empfängt der SC Großkadolz den UFC Gnadendorf.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – SC Großkadolz, 0:8 (0:6)

87 Pavel Meissner 0:8

51 Pavel Meissner 0:7

45 Thomas Buerringer 0:6

40 Petr Polacek 0:5

36 Osman Tek 0:4

35 Osman Tek 0:3

25 Jan Hanik 0:2

15 Osman Tek 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei