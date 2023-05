Haugsdorf macht es gegen Neuruppersdorf zweistellig

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:21

Bezirksklasse Weinviertel: Einen berauschenden 16:0-Sieg fuhr Haugsdorf gegen Neuruppersdorf ein. Damit wurde der AFC Haugsdorf der Favoritenrolle vor 40 Fans vollends gerecht. Im Hinspiel war der USC Neuruppersdorf bei der deutlichen 2:6-Pleite unter die Räder gekommen.

Der Tabellenletzte geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Jakub Vrbka das schnelle 1:0 für Haugsdorf erzielte. Robert Bolebruch erhöhte den Vorsprung des AFC Haugsdorf nach 22 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Thomas Bazala schien die Partie bereits in der 24. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Peter Vaculka mit den Treffern (27./31./35.) zum 6:0 für Haugsdorf. Der AFC Haugsdorf zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Peter Vaculka (38./44.) und Tobias Raab (42.) drei weitere Treffer. Haugsdorf dominierte Neuruppersdorf in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen 0:9-Rückstand ein. Der zehnte Streich des AFC Haugsdorf war Vrbka vorbehalten (50.). Haugsdorfs David Zöch überwand den gegnerischen Schlussmann zum 11:0 (53.). Vrbka gelang ein Doppelpack (80./81.), mit dem er das Ergebnis auf 15:0 hochschraubte. David Aguiari war es, der kurz vor Ultimo das 16:0 besorgte und den AFC Haugsdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr Haugsdorf einen exorbitant hohen Sieg ein und der USC Neuruppersdorf trat mit einer 0:16-Abfuhr die Heimreise an.

"Tag der offenen Tür" beim USC Neuruppersdorf

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Neuruppersdorf festigte der AFC Haugsdorf den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte Haugsdorf in der Bezirksklasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 87 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute Haugsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der AFC Haugsdorf 13 Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

15:120 – das Torverhältnis von Neuruppersdorf spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Die Defensivleistung des USC Neuruppersdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den AFC Haugsdorf offenbarte Neuruppersdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Mit 40 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Haugsdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim USC Neuruppersdorf nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der AFC Haugsdorf tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, beim USC Schletz an. Bereits einen Tag vorher reist Neuruppersdorf zum UFC Michelstetten.

Bezirksklasse Weinviertel: AFC Haugsdorf – USC Neuruppersdorf, 16:0 (9:0)

