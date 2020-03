Hohenaus Coach Sedat Sahin: "Aussetzen des Spiel- und Trainingsbetriebs absolut richtig"

Details Montag, 16. März 2020 13:27

Nach der starken Hinrunde und dem Herbstmeistertitel in der Gebietsliga Nord/Nordwest stand ASV Hohenau mitten im Finish der Vorbereitung auf das Frühjahr, als aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus der Spielbetrieb eingestellt wurde. Der Leader der Liga hatte am letzten Wochenende eigentlich noch einen guten Test gegen Obergänserndorf am Programm, nun ist aber alles anders. "Als wir letzte Woche von den Maßnahmen erfuhren, versammelten sich Spieler, unser Obmann und die Trainer am Donnerstag und es wurde sofort alles abgesagt. Der Rest der Woche und die komplette nächste Woche gibt es kein Training. Es hätte keinen Sinn, wenn einer angesteckt wäre, müsste die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Wir gehen überhaupt kein Risiko ein, die Gesundheit der Spieler steht im Vordergrund und außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", erklärt Trainer Sedat Sahin die Lage bei Hohenau.

Spieler haben Heimprogramm

Die Vorbereitung auf das Frühjahr verlief bei Hohenau laut Sahin eigentlich hervorragend, man sah dies auch an den Testspielen, bei denen der Spitzenreiter der Gebietsliga Nord/Nordwest gute Partien ablieferte. Fünf Tests konnten absolviert werden, auch das letzte Match gegen Mistelbach war sehr gut und man trennte sich vom Vertreter der 2. Landesliga Ost mit einem 1:1. In der Transferzeit sah der Verein keinen Grund an der Mannschaft viel zu verändern und fast alles blieb gleich. Matej Kosorin wurde nach langem Ausfall wieder fit und kehrte zur Mannschaft zurück, zudem wurde der junge Niklas Ludwig von Ollersdorf geholt. Ihm wird die Chance und Möglichkeit gegeben, sich bei Hohenau weiterzuentwickeln.

Nachdem sich von einem Tag auf den anderen die Situation im österreichischen Fußball aber änderte und die Teams die letzte Woche der Vorbereitung nicht mehr wie geplant beenden konnten, blickt man jetzt auf einen ungewisse Zukunft. "Die Entscheidungen der Regierung und der Verbände waren absolut richtig, jetzt können wir nur hoffen, dass die Maßnahmen auch Erfolg haben. Die Hoffnung besteht, dass sich in der nächsten Zeit alles wieder normalisieren könnte. Ich habe an die Spieler noch ausdrücklich appelliert, dass jeder alleine laufen geht. Sie haben ein Heimprogramm bekommen und die Hoffnung ist, dass sie so fit wie möglich und vor allem gesund bleiben", beschreibt Hohenau Coach Sedat Sahin die Maßnahmen für die nächsten Wochen.

