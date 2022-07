FC Marchfeld II sieht sich als Sprungbrett für die Regionalliga

Details Mittwoch, 13. Juli 2022 14:22

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der FC Marchfeld Donauauen II mit dem sportlichen Leiter Michael Gleixner an der Reihe. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Marchfeld II in der Gebietsliga Nord/Nordwest nach elf Siegen, vier Remis und elf Niederlagen mit 37 Punkten den sechsten Platz in der Abschlusstabelle. Für die kommende Punktejagd ist die Devise laut Gleixner klar: "Unser Ziel ist das obere Drittel, Weiterentwicklung der jungen Spieler und dass der eine oder andere den Sprung in die Regionalliga schafft. Aktuell hat es Tobias Üblbacher (Jahrgang 2004, Neuzugang im Winter von Stadlau) in den Kader geschafft. Weitere werden folgen!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Michael Gleixner: Die neuformierte Mannschaft im Winter hat sich aufgrund des jungen Alters im Frühjahr gut geschlagen. Viele neue Spieler spielten überhaupt das erste Mal im Kampfmannschaftsbereich. Wir hatten in den letzten Runden einen Altersdurchschnitt von 19,5 Jahren und konnten am Schluss sogar mit dem Titelanwärter Hohenau mehr als mithalten. Im Grunde genommen bin ich mit der Entwicklung sehr zufrieden, Punkteausbeute nicht so, aber das war so zu erwarten.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Gleixner: Die Abgänge betreffen Daniel Harrer (zu Kreuttal), Oliver Burian und Manuel Kugler (beide zu Deutsch-Wagram) sowie Stefan Zivkovic (zu Strasshof). Als Zugänge stehen Trainer Wilhelm Hawla (von Stripfing 1b), Stefan Gratt (von Post SV), Philip Furch und Lukas Lampl (beide von Stockerau), Emir Islami, Leon Aichinger und Filip Karol Lukasik (alle von Stripfing 1b), Andreas Zehetbauer (von Oberpetersdorf), Nico Wittrich (von Essling), Erik Wassermann (von Lassee), Pascal Sagmeister (von 1. FC Rielasingen-Arlen/GER), Matthias Zsovinecz und Julian Velisek (von unserer RLO-Mannschaft) und Sandro Zant (von unserer U16) fest. Wir sind mit der Kaderplanung fertig und sehr zufrieden mit den Neuzugängen. Wir hatten am Montag unser erstes Training unter der neuen Leitung von Wilhelm Hawla und Rudolf Nowak.

"Die Infrastruktur wird in nächster Zeit ebenso verbessert werden"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Gleixner: Die Weiterentwicklung der jungen Spieler im Kader, die tolle Nachwuchsarbeit (U18 Frühjahrsmeister in der Landesliga: Sieben Spiele davon sechs Siege und ein Unentschieden; U16 Meister im MPO Landesliga und Aufstieg ins Obere Play Off Landesliga; U15 Meister in der JHG Nord und Aufstieg in die Landesliga), die Infrastruktur wird in nächster Zeit ebenso verbessert werden.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Gleixner: Meiner Meinung nach liegt es an der Nachwuchsarbeit, viele kleinere Vereine haben selbst keinen eigenen Nachwuchs mehr und müssen sich mit Spielgemeinschaften über Wasser halten. Mittlerweile wollen auch junge Spieler "viel" verdienen, das ist ein weiterer Grund warum es für viele Vereine nicht mehr finanziell machbar ist. Auch Sponsoren haben aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr die Möglichkeiten, Vereine zu unterstützen, weiters gab es in den letzten Jahren weniger Feste, welche immer viel Geld in die Vereinskassen spülten. Leider wird es auch nicht besser. Wir bei uns haben mittlerweile über 230 Kinder im Nachwuchs. Damit wird die Basis für die nächsten Jahre geschaffen. Man muss auch lobend erwähnen, dass bei uns im Verein vom Vorstand bis zum Bereichsleiter im Kleinbereich alles daransetzen, immer "professioneller" zu werden. Einen Verein zu führen ist wie ein Unternehmen zu führen! Wenn der "Kopf" passt, dann funktioniert es auch darunter!

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Gleixner: Ganz klar wieder Hohenau. Wullersdorf darf man auch heuer nicht unterschätzen. Oder vielleicht doch ein lachender Dritter. ;-)