SC Lassee muss anspruchsvolles Auftaktprogramm ohne Einser-Stürmer absolvieren

Details Donnerstag, 03. August 2023 10:31

Nach zunächst noch verhaltenem Start in die Rückrunde der Vorsaison, spielte sich der SC Lassee in der Gebietsliga Nord/Nordwest in einen Rausch, der am letzten Spieltag mit einem fürchterlichen Kater endete. Am Ende musste man trotz Punktgleichheit dem FC Klosterneuburg als Meister den Vortritt lassen. Wie möchte man nun die neue Spielzeit angehen? Was hat sich auf dem Transfermarkt getan? Wie läuft die Vorbereitung? All diese Fragen haben wir dem sportlichen Leiter des SCL, Alfred Papai, gestellt.

Ligaportal: Herr Papai, wie läuft in Lassee derzeit die Vorbereitung, sind Sie zufrieden?

Alfred Papai: Wir hatten das Marchfeldturnier, wo wir leider Pech hatten, als sich in einem Spiel gegen Leopoldsdorf unser einziger Stürmer Lukas Thaller am Knöchel verletzt hat. Er wird sicher länger ausfallen, die ersten vier, fünf Runden sicher nicht zur Verfügung stehen. Das ist doch ein starkes Handicap, zumal er unser Topstürmer ist. Die Vorbereitung ist durchwachsen, wir haben in Kagran 0:3 verloren, haben dabei an die Stange geschossen und einmal auch die Latte getroffen. Das war halbwegs okay, gegen Marchegg haben wir daheim verloren. Es ist aber immer so, die eine Mannschaft hat gerade trainiert, die andere ist voll motiviert. Es ist aber – bis auf die Verletzten, Nürnberger und Winkler haben sich verletzt – alles im Rahmen.

Ligaportal: Was kann man sich von den Neuzugängen erwarten?

Alfred Papai: Hosp war schon einmal bei uns, Markus ist ein sehr guter Fußballer, die Mannschaft kennt ihn, und er hat sich gleich eingefunden. Oliver Pöltner ist ein Lasseer, der hatte es natürlich auch nicht schwer, hineinzufinden. Kevin Maritsch hat nun erst ein Spiel absolviert, da müssen wir sehen, wie er sich tut.

Ligaportal: Worauf liegt derzeit das sportliche Hauptaugenmerk in der Trainingsarbeit, gibt es etwas, das man besser manchen will als in der Vorsaison?

Alfred Papai: In der Offensive macht der Trainer ein wenig mehr, zumal wir defensiv eh ganz gut aufgestellt sind. Er will daher schauen, dass wir offensiv ein wenig mehr machen, natürlich fehlt hier aber auch das Personal, das ist ein wenig unser Manko. Man wird sehen, Pöltner, Kevin oder Steinmetz – einer wird dann schon vorne spielen.

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung wird man diese Spielzeit bestreiten?

Alfred Papai: Wir wollen wieder unter den ersten Vier mitspielen, dann werden wir sehen, wie das Ganze verläuft. Wir haben doch ein hartes Programm mit Hohenau, Ernstbrunn und Prottes, da wird man die ersten drei Partien gleich sehen, wo wir stehen. Ziel ist es aber immer, unter den ersten drei, vier Teams mitzuspielen. Was dabei herauskommt, sieht man im Frühjahr sehen.

