FC Neudorf schießt sich gegen Neusiedl/Zaya an die Spitze

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor mehr als 400 Zuschauern trafen am Samstag der FC Neudorf und der SC Neusiedl/Zaya aufeinander. Die Heimelf konnte dabei ihre Fans vollkommen zufrieden stellen. Mit 0:3 verlor Neusiedl/Z am vergangenen Samstag deutlich gegen den FC Neudorf.

In den ersten Minuten des Spiels waren die Gäste durchaus spielbestimmend und kamen zu einigen guten Chancen. Esrt nach einer halben Stunde wurden die Heimsichen erstmals so richtig gefährlich, doch Christopher Komornik rettete in allerletzter Not.

Ebersberger zieht alleine aufs Tor, aber Komornik sprintet sensationell nach und rettet in letzter Sekunde. Ralf Keider, Ticker-Reporter

In Minute 37 rettete dann für die Gäste, nach einem Kopfball von Ebersberger, die Querlatte. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Neudorf schlägt dreimal zu

Nach 66 Minuten bejubelten die 410 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den FC PVT Neudorf durch einen Kopfball von Fabian Weis. Christoph Kimmel nutzte einen krassen Schnitzer der Gäste-Hintermannschaft und schoss die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer über die Linie (81.).

Tor, Toor, Tooor für FC PVT Neudorf zum 2:0 Neusiedl macht sich das 2. selbst.. Ciubanu Rückpass, Babirat haut daneben und nr. 13 Kimmel schiebt ein. Slapstick! Ralf Keider, Ticker-Reporter

Andreas Ebersberger stellte schließlich in der 87. Minute den 3:0-Sieg für den Gastgeber sicher. Schließlich strich der FC Neudorf die Optimalausbeute gegen den SC Neusiedl/Zaya ein.

Die errungenen drei Zähler gingen für den FC PVT Neudorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Neusiedl/Z findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher einen Sieg und kassierten drei Niederlagen.

Der FC PVT Neudorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC mapo Marchegg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Neusiedl/Z den SV Sieghartskirchen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – SC Neusiedl/Zaya, 3:0 (0:0)

87 Andreas Ebersberger 3:0

81 Christoph Kimmel 2:0

66 Fabian Weis 1:0

