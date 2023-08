Remis zwischen Prottes und Lassee

Details Montag, 28. August 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 200 Zuschauer kamen nach Prottes und wollten sich das Spiel der 3. Runde zwischen dem SC Prottes und dem SC Lassee nicht entgehen lassen. Sieger bekamen die Besucher allerdings keinen zu sehen. Der SC Prottes und der SC Lassee verließen den Platz beim Endstand von 1:1.

Die ersten Minuten vergingen torlos. Doch nach einer knappen Viertelstunde jubelten die Gäste über die Führung. Für die 1:0-Führung war Lukas Thaller in Minute 14 verantwortlich. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Zur Pause hatte der SC Lassee eine hauchdünne Führung inne.

Vajdecka rettet das Remis

Es dauerte wieder eine Viertelstunde, ehe der nächste Treffer fallen sollte. Dominik Vajdecka witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den SC Prottes ein (60.). Unfreiwillig frühen Feierabend machte Maximilian Hansi vom SC Lassee, der in der 70. Minute mit Rot (Tätlichkeit) vom Platz geschickt wurde. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des Prottes SC mit dem SC Lassee kein Sieger ermittelt.

Das Remis brachte den SC Prottes in der Tabelle voran. Die Heimmannschaft liegt nun auf Rang zehn. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der Prottes SC wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ein Punkt reichte dem SC Lassee, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten stehen die Gäste auf Platz sieben. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SC Lassee bei.

Der SC Prottes tritt am kommenden Sonntag beim SK Raika Ernstbrunn an, der SC Lassee empfängt am selben Tag den SK Miet-Tech Wullersdorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – SC Lassee, 1:1 (0:1)

60 Dominik Vajdecka 1:1

14 Lukas Thaller 0:1

