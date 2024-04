Mannsdorf-Großenzersdorf KM II punktet: Gartner erzielt gegen FC Tulln spätes Remis

Spielberichte

Gebietsliga Nord/Nordwest: Jeweils einen Punkt holten die Reserve des Mannsdorf-Großenzersdorf KM und der FC Tulln an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor rund 80 Besuchern. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der FC Tulln hatte mit 4:1 gesiegt.

Für den frühen Führungstreffer des Gasts zeichnete Andreas Dober per Elfmeter verantwortlich (10.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Fabio Fiedler den Vorsprung des FC Tulln auf 2:0 (43.).

Schöner Konter über die rechte Seite, Stangelpass und Tor! Roman Löffler, Ticker-Reporter

Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Heimmannschaft verhindert die Niederlage

Nach der Pause kamen die Gastgeber zu guten Möglichkeiten. Lirian Sejdini verkürzte für Mannsdorf-Großenzersdorf KM II später in der 55. Minute auf 1:2.

Tulln bettelt um das 2:2! Roman Löffler, Ticker-Reporter

Die komfortable Halbzeitführung des FC Tulln hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Melvin Gartner schoss den Ausgleich in der 90. Spielminute. Nach einer deutlichen Führung wähnte der FC Tulln die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Mit 29 Punkten auf der Habenseite steht Mannsdorf-Großenzersdorf KM II derzeit auf dem fünften Rang. Die Heimmannschaft erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der FC Tulln in der Tabelle auf Platz vier. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des FC Tulln stets gesorgt, mehr Tore als der FC Tulln (55) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der FC Tulln seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Nächster Prüfstein für den Mannsdorf-Großenzersdorf KM II ist der SC Neusiedl/Zaya (Samstag, 19:00 Uhr). Der FC Tulln misst sich am selben Tag mit dem SC Lassee (16:30 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mannsdorf-Großenzersdorf KM II – FC Tulln, 2:2 (0:2)

90 Melvin Gartner 2:2

55 Lirian Sejdini 1:2

43 Fabio Fiedler 0:2

10 Andreas Dober 0:1

Details

