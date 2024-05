SV Leobendorf II sichert sich den Sieg gegen SV Sieghartskirchen

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024

In einem mit Spannung erwarteten Match trafen der SV Leobendorf II und der SV Sieghartskirchen aufeinander. Von Beginn an zeigte sich die Heimmannschaft entschlossen und setzte die Gäste unter Druck. Schon früh im Spiel, genauer gesagt in der 4. Minute, eröffnete Lorenz Hafner den Torreigen für die Leobendorfer mit einem gekonnten Schuss ins Netz. Dieser frühe Treffer setzte die Tonlage für den Rest des Spiels und unterstrich die Ambitionen des SV Leobendorf II, die Partie für sich zu entscheiden.

Leobendorf baut Führung aus

Die zweite Halbzeit begann, ohne dass die Sieghartskirchner eine Antwort auf das frühe Tor der Leobendorfer gefunden hatten. Die Heimmannschaft, weiterhin energiegeladen und zielstrebig, verdoppelte ihren Vorsprung in der 65. Minute durch Paul Kratschmayr, der sich durch die Verteidigung der Gäste arbeitete und den Ball souverän im Netz versenkte. Nur drei Minuten später, in der 68. Minute, erweiterte Thomas Stift den Vorsprung für den SV Leobendorf II auf 3:0, indem er eine perfekt getimte Flanke direkt verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel bereits entschieden zu sein, mit einem klaren Vorteil für die Gastgeber.

Spätes Tor für Sieghartskirchen

Der SV Sieghartskirchen, trotz des deutlichen Rückstands nicht gewillt aufzugeben, kämpfte verbissen weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 72. Minute belohnt, als Tin Vastic einen Ehrentreffer für die Gäste erzielte und somit den Spielstand auf 3:1 verkürzte. Dieses Tor brachte zwar neue Energie ins Spiel der Sieghartskirchner, doch der SV Leobendorf II verwaltete seinen Vorsprung geschickt bis zum Schlusspfiff.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Leobendorf II, der von Anfang an die Initiative ergriffen und den Großteil des Spiels dominiert hatte. Mit diesem Erfolg setzen die Leobendorfer ein klares Zeichen in ihrer Liga und untermauern ihre Ambitionen für die laufende Saison. Der SV Sieghartskirchen, trotz der Niederlage, zeigte Phasenweise gute Ansätze, konnte aber die entscheidenden Momente nicht für sich nutzen. Dieses Match wird sicherlich als ein aufregendes Kapitel in der Rivalität beider Teams in Erinnerung bleiben.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Leobendorf II : Si.kirchen - 3:1 (1:0)

72 Tin Vastic 3:1

68 Thomas Stift 3:0

65 Paul Kratschmayr 2:0

4 Lorenz Hafner 1:0

