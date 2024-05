7:0-Auswärtssieg! Der SC Lassee gegen den SC Marchegg im Torrausch

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:15

Ein Fußballfest erlebten die Fans des SC Lassee bei ihrem Auswärtsspiel gegen den SC Marchegg. Mit einem beeindruckenden 7:0 setzte sich der Gast durch und ließ dem Heimteam keine Chance. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen und zeigten eine herausragende Leistung, die in einem klaren Sieg mündete. Die Marchegger hatten dem Angriffswirbel des SC Lassee nichts entgegenzusetzen und mussten eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Erste Halbzeit: Frühe Führung und kontinuierlicher Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 8. Minute zeigte der SC Lassee seine Ambitionen mit dem ersten Tor durch Konstantin Breuer. Dieser frühe Treffer setzte die Marschrichtung für das gesamte Spiel.

Toller Diagonalpass durch die Nr. 10 PÖLTNER auf die Nr. 9 STEINMETZ. STEINMETZ kontrolliert den Ball und legt auf den Torschütze Nr. 8 FRANK auf, dieser muss nur noch einschieben. NS4, Ticker-Reporter

Trotz einiger Versuche der Marchegger, ins Spiel zu finden, erhöhte der SC Lassee in der 31. Minute durch Christoph Frank auf 0:2, nachdem ein hervorragend gespielter Diagonalpass die Vorlage lieferte. Die erste Halbzeit endete mit einer komfortablen Führung für die Gäste, die ihre Überlegenheit auf dem Platz klar unter Beweis stellten.

Zweite Halbzeit: Ein Torfeuerwerk

Nach der Pause ließ der SC Lassee nicht nach und baute seine Führung weiter aus. Konstantin Breuer und Christoph Sturm waren in der 54. und 63. Minute erfolgreich und erhöhten auf 0:3 bzw. 0:4. Besonders bemerkenswert war das Zusammenspiel, das zu diesen Treffern führte, wobei Sturm nach einem Diagonalpass gekonnt ins lange Eck abschloss. Nur vier Minuten später folgte das 0:5 durch Kevin Steinmetz, der nach einem Freistoß erfolgreich war. Die Marchegger schienen überwältigt von der Spielstärke des SC Lassee, die mit weiteren Toren in der 74. und 80. Minute durch Kevin Steinmetz und Simon Lahner ihre Überlegenheit zementierten. Das 0:7 in der 80. Minute war der Schlusspunkt einer beeindruckenden Teamleistung, bei der Simon Lahner nach einem Steilpass von Breuer ins lange Eck einschob.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und der SC Lassee konnte einen überwältigenden 7:0-Sieg feiern. Dieser Triumph unterstreicht die Stärke und Effizienz des Teams, das an diesem Tag auf allen Ebenen überzeugte. Der SC Marchegg hingegen muss sich von dieser deutlichen Niederlage erholen und nach Wegen suchen, um in zukünftigen Spielen stärker aufzutreten.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Marchegg : SC Lassee - 0:7 (0:2)

80 Simon Lahner 0:7

74 Kevin Steinmetz 0:6

67 Kevin Steinmetz 0:5

63 Christoph Sturm 0:4

54 Konstantin Breuer 0:3

31 Christoph Frank 0:2

8 Konstantin Breuer 0:1

