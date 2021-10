Heimniederlage gegen Klosterneuburg: SC Prottes seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 02:06

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit 0:2 verlor der SC Prottes am vergangenen Samstag zu Hause vor rund 100 Fans gegen den FC Klosterneuburg. Klosterneuburg ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Für das erste Tor sorgte Mert Hasan. In der 23. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Zur Pause reklamierte der FC Klosterneuburg eine knappe Führung für sich. Klosterneuburg baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Johannes Mansbart in der 93. Minute traf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der FC Klosterneuburg den SC Prottes 2:0.

Klosterneuburg bleibt im Verfolgerfeld

Der Prottes SC rangiert mit neun Zählern auf dem zwölften Platz des Tableaus. Die Hintermannschaft des Heimteams steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 20 Gegentore kassierte der SC Prottes im Laufe der bisherigen Saison. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SC Prottes derzeit auf dem Konto. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert der Prottes SC im Klassement weiter an Boden.

Durch den Sieg klettert Klosterneuburg vorerst auf Platz fünf. Der FC Klosterneuburg verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate von Klosterneuburg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für den SC Prottes ist der FC Radio CD Neudorf (Freitag, 20:00 Uhr). Der FC Klosterneuburg misst sich am selben Tag mit dem SC Laa/Thaya (19:30 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – FC Klosterneuburg, 0:2 (0:1)

23 Mert Hasan 0:1

93 Johannes Mansbart 0:2

