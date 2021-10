FC Neudorf triumphiert im Gipfeltreffen gegen Marchfeld Donauauen II

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:15

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 200 Besucher kamen zum Top-Duell der 10. Runde. Für die Zweitvertretung des FC Marchfeld Donauauen gab es in der Heimpartie gegen den FC Radio CD Neudorf, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen.

Daniel Rahming besorgte vor 200 Zuschauern per Kopf das 1:0 für den FC Neudorf. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Für das 2:0 und 3:0 war Daniel Hirmer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (86./93.). Am Ende schlug der FC Radio CD Neudorf Marchfeld Donauauen II auswärts und übernimmt wieder die Tabellenführung.

Tabellenführung wechselt

Beim FC Marchfeld Donauauen II präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Der Gastgeber belegt mit 22 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die gute Bilanz von Marchfeld Donauauen II hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der FC Marchfeld Donauauen II bisher sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Marchfeld Donauauen II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der FC Neudorf stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Der Ligaprimus präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 27 geschossene Treffer gehen auf das Konto des FC Radio CD Neudorf. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des FC Neudorf. Die letzten Resultate des FC Radio CD Neudorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Kommende Woche tritt der FC Marchfeld Donauauen II beim ASV Hohenau an (Freitag, 20:00 Uhr), parallel genießt der FC Neudorf Heimrecht gegen den SC Prottes.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Marchfeld Donauauen II – FC Radio CD Neudorf, 0:3 (0:1)

17 Daniel Rahming 0:1

86 Daniel Hirmer 0:2

93 Daniel Hirmer 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!