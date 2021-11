Remis: FC Neudorf hält die Distanz auf Hohenau

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:27

Gebietsliga Nord/Nordwest: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der FC Radio CD Neudorf und der ASV Hohenau vor rund 300 Besuchern mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Neudorf bereits in Front. Markus Strebl markierte in der dritten Minute die Führung. Manuel Kegler schoss für Hohenau in der 24. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Später Ausgleich

Martin Balaz ließ sich in der 72. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den ASV Hohenau. Kurz vor Ultimo war noch Zdenek Sturma zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des FC Radio CD Neudorf verantwortlich (84.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und Hohenau spielten unentschieden.

Offensiv konnte dem FC Neudorf in der Gebietsliga Nord/Nordwest kaum jemand das Wasser reichen, was die 29 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Acht Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Spitzenreiter derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ der FC Radio CD Neudorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der ASV Hohenau momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gast nur sieben Zähler.

Hohenau belegt mit 23 Punkten den dritten Tabellenplatz.

Der FC Neudorf tritt am Samstag, den 06.11.2021, um 14:00 Uhr, beim SC Lassee an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt der ASV Hohenau den SC Prottes.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Radio CD Neudorf – ASV Hohenau, 2:2 (1:1)

3 Markus Strebl 1:0

24 Manuel Kegler 1:1

72 Martin Balaz 1:2

84 Zdenek Sturma 2:2

