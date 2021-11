Ernstbrunn holt Heimsieg: SV Gablitz seit sechs Spielen sieglos

Details Montag, 01. November 2021 02:47

Gebietsliga Nord/Nordwest: Im Spiel des SK Ernstbrunn gegen den SV Gablitz gab es vor etwa 100 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Ernstbrunn. Der SK Raika Ernstbrunn wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ilija Simic sein Team in der 13. Minute. David Handl schockte den SV Gablitz und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SK Ernstbrunn (17./35.). Zur Pause behielt Ernstbrunn die Nase knapp vorn. In der 47. Minute war Simic mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Tobias Martin Voglmayr brachte dem SK Raika Ernstbrunn nach 73 Minuten die 3:2-Führung. Unter dem Strich verbuchte der SK Ernstbrunn gegen den SV Gablitz einen 3:2-Sieg.

Ernstbrunn holt wichtigen Dreier

Ernstbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Heimmannschaft ist deutlich zu hoch. 28 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Nord/Nordwest fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte der SK Ernstbrunn bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Ernstbrunn, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Defensive des SV Gablitz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 25-mal war dies der Fall. Das Schlusslicht musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Gablitz hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Der SK Raika Ernstbrunn setzte sich mit diesem Sieg vom SV Gablitz ab und belegt nun mit 15 Punkten den achten Rang, während der SV Gablitz weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Der SK Ernstbrunn tritt am Freitag, den 05.11.2021, um 19:30 Uhr, beim FC Klosterneuburg an. Zwei Tage später (14:00 Uhr) empfängt der SV Gablitz den FC Tulln.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SK Raika Ernstbrunn – SV Gablitz, 3:2 (2:1)

13 Ilija Simic 0:1

17 David Handl 1:1

35 David Handl 2:1

47 Ilija Simic 2:2

73 Tobias Martin Voglmayr 3:2

