SV Langenlebarn gewinnt das Topspiel gegen den FC Marchfeld Donauauen

28. März 2022

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 320 Fans kamen zum Spitzenspiel der 14. Runde. Mit der 0:3-Niederlage gegen den SV Langenlebarn verlor die Zweitvertretung von Marchfeld Donauauen auch den Platz an der Sonne. Auf dem Papier ging Langenlebarn als Favorit ins Spiel gegen den FC Marchfeld Donauauen II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Marchfeld Donauauen II hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 6:3-Sieg verbucht.

Florian Slama brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Noch war alles drin für beide Teams. Doch in Halbzeit zwei wurde deutlich wer das Kommando hat. Slama schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Kurz darauf war der Kuchen gegessen. Das Heimteam baute den Vorsprung durch einen Treffer von Günter eder in der 65. Minute aus. Unter dem Strich verbuchte der SV Langenlebarn gegen den FC Marchfeld Donauauen II einen 3:0-Sieg.

Topsspiel mit klarem Sieger

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Langenlebarn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV Donau Langenlebarn stets gesorgt, mehr Tore als der SV Langenlebarn (37) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Die Saisonbilanz von Langenlebarn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte der SV Donau Langenlebarn lediglich vier Niederlagen ein. Den SV Langenlebarn scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Bei Marchfeld Donauauen II präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 28 Punkte auf das Konto der Gäste und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der FC Marchfeld Donauauen II momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Marchfeld Donauauen II zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

Am nächsten Sonntag reist Langenlebarn zum FC Radio CD Neudorf, zeitgleich empfängt der FC Marchfeld Donauauen II den SV Gablitz.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Donau Langenlebarn – FC Marchfeld Donauauen II, 3:0 (1:0)

65 Guenter Eder 3:0

60 Florian Slama 2:0

14 Florian Slama 1:0