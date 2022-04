Laber stellt späten Sieg des SC Laa/Thaya gegen den FC Marchfeld Donauauen sicher

Details Sonntag, 17. April 2022 01:40

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit 1:2 verlor die Zweitvertretung des FC Marchfeld Donauauen am vergangenen Samstag zu Hause vor rund 75 Besuchern gegen den SC Laa/Thaya. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel gegen Laa/Thaya hatte Marchfeld Donauauen II für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Es dauerte lange bis das erste Tor fiel. Lukas Thaller versenkte die Kugel zum 1:0 (45.+3). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Die Gäste legten in der Endphase des Spiels aber zu. In der 77. Minute erzielte Nico Bock das 1:1 für den SC Laa/Thaya. Kurz vor Ultimo war noch Lukas Laber zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (82.). Am Ende verbuchte Laa/Thaya gegen den FC Marchfeld Donauauen II einen Sieg.

Wichtiger Dreier für Laa/Thaya

Bei Marchfeld Donauauen II präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Der Gastgeber belegt mit 31 Punkten den vierten Tabellenplatz. Zehn Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der FC Marchfeld Donauauen II derzeit auf dem Konto. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Marchfeld Donauauen II noch Luft nach oben.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Laa/Thaya im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Laa/Thaya momentan auf dem Konto. Sieben Spiele ist es her, dass der SC Laa/Thaya zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Sonntag reist der FC Marchfeld Donauauen II zum SK Miet-Tech Wullersdorf, zeitgleich empfängt Laa/Thaya den FC Radio CD Neudorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Marchfeld Donauauen II – SC Laa/Thaya, 1:2 (1:0)

82 Lukas Laber 1:2

77 Nico Bock 1:1

48 Lukas Thaller 1:0