Lassee und Marchfeld/M.-G. II mit Remis zum Abschluss

Details Montag, 13. Juni 2022 01:24

Gebietsliga Nord/Nordwest: Zu ihrem Saisonabschluss trennten sich der SC Lassee und die Zweitvertretung des FC Marchfeld/Mannsdorf-Großenzersdorf ovr rund 150 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit dem SC Lassee seinen Sieger gefunden.

Das Heimteam musste den Treffer von Ugur Sezen zum 1:0 hinnehmen (19.). Michael Winkler war zur Stelle und markierte das 1:1 des SC Lassee (30.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Christoph Sturm ließ sich in der 85. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den SC Lassee. Die Heimischen glaubten schon an den Sieg, doch brachten den Vorsprung nicht ins Ziel. Mit seinem Treffer aus der 88. Minute bewahrte Marcel Ganser seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Schließlich gingen der SC Lassee und der Marchfeld/Mannsdorf-Großenzersdorf II mit einer Punkteteilung auseinander.

Lassee verbessert sich auf Platz sieben

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet der SC Lassee den siebten Tabellenplatz. Auf die eigene Defensive konnte sich der SC Lassee in dieser Saison verlassen, was die lediglich 33 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison lief für den SC Lassee mittelmäßig, was sich aus der Bilanz von neun Erfolgen, acht Unentschieden und neun Niederlagen ablesen lässt.

Marchfeld/Mannsdorf-Großenzersdorf II befindet sich mit 37 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Die Spiele des Gasts in dieser Saison sorgten für hohen Unterhaltungswert. Während der FC Marchfeld/Mannsdorf-Großenzersdorf II vorne 48-mal ins Schwarze traf, präsentierte sich die Hintermannschaft mit 50 Gegentreffern anfällig. Was für den Marchfeld/Mannsdorf-Großenzersdorf II bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und vier Remis stehen elf Pleiten gegenüber.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Lassee – FC Marchfeld/Mannsdorf-Große. II, 2:2 (1:1)

88 Marcel Ganser 2:2

85 Christoph Sturm 2:1

30 Michael Winkler 1:1

19 Ugur Sezen 0:1