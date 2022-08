SC Prottes unterliegt Laa/Thaya

Details Samstag, 13. August 2022 01:35

Gebietsliga Nord/Nordwest: Auch in der Gebietsliga Nord/Nordwest läuft endlich wieder das runde Leder. 230 Zuschauer wurden in Laa/Thaya zum Auftakt der neuen Saison gegen den SC Prottes gezählt. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam Laa/Thaya gegen den SC Prottes zu einem 3:1.

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer in Laa/Thaya keinen Treffer und hofften auf Höhepunkte in Halbzeit zwei. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Kirschner-Doppelpack der Schlüssel zum Sieg

Der Prottes SC geriet in der 53. Minute ins Hintertreffen. Petr Kirschner brachte den SC Laa/Thaya mit 1:0 in Führung. Das 2:0 ließ den SC Laa/Thaya zum zweiten Mal im Match jubeln (68.) und wieder war Kirschner der umjubelte Torschütze. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Jacko, als er das 3:0 für das Heimteam besorgte (69.). Kurz vor Schluss traf Julian Schmid für den SC Prottes (91.). Mit dem Abpfiff war Laa/Thaya der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Der nächste Gegner des SC Laa/Thaya, welcher in elf Wochen, am 29.10.2022, empfangen wird, ist der SK Miet-Tech Wullersdorf. Der SC Prottes hat das nächste Spiel erst in drei Wochen, am 04.09.2022 gegen den SK Wullersdorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Laa/Thaya – SC Prottes, 3:1 (0:0)

