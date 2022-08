Klare Sache für Hohenau gegen Tulln

Details Sonntag, 14. August 2022 01:42

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mehr als 230 Besucher kamen in die Franz-"Stulli"-Biehal-Arena nach Hohenau und wollten das Spiel des ASV Hohenau gegen den FC Tulln mitverfolgen. Der ASV Hohenau kam am ersten Spieltag zu einem 4:1-Sieg gegen den FC Tulln und ist somit erster Tabellenführer der Gebietsliga Nord/Nordwest.

Nach der Anfangsphase schockten die Gäste den ASV Hohenau. Kaito Kurokawa brachte Hohenau in der 17. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Manuel Kegler zum 1:1-Ausgleich für die Gastgeber. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Drei Tore binnen 20 Minuten

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da zeigte Hohenau wer Herr im Haus ist. Der ASV Hohenau stellte mit dem 2:1 durch Erik Guoth in der 47. Minute die Weichen auf Sieg. Das 3:1 durch Tomas Tok ließ Hohenau zum dritten Mal im Match jubeln (53.). Den Schlusspunkt nach einer starken Viertelstunde setzte erneut Hohenaus Erik Guoth und überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 (66.). Unter dem Strich verbuchte der ASV Hohenau gegen den FC Tulln einen 4:1-Sieg.

In zwölf Wochen trifft Hohenau auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 04.11.2022 beim SK Miet-Tech Wullersdorf antritt. Der FC Tulln hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 26.08.2022 gegen den SK Wullersdorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – FC Tulln, 4:1 (1:1)

66 Erik Guoth 4:1

53 Tomas Tok 3:1

47 Erik Guoth 2:1

42 Manuel Kegler 1:1

17 Kaito Kurokawa 0:1