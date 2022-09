Hohenau bezwingt Neudorf erst in den Schlussminuten

Details Sonntag, 11. September 2022 00:26

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 310 Zuschauer zählte man in der Franz-"Stulli"-Biehal-Arena in Hohenau. Der FC Neudorf konnte Hohenau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Der ASV Hohenau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den FC PVT Neudorf einen klaren Erfolg.

Schon zu Beginn bekamen die zahlreichen Zuschauer einiges geboten. Elfmeter für die Gastgeber - Martin Hrubsa brachte Hohenau in der sechsten Minute nach vorn. Nach 23 Minuten dann ein Elfmeter auf der anderen Seite. Doch Christoph Kimmel scheiterte an Keeper Stefan Wiedenbauer, der den Ball halten konnte. Der FC Neudorf blieb allerdings gefährlich, glich bis zum Halbzeitpfiff aber nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für den ASV Hohenau in die Kabinen.

Sieg erst in den letzten Minuten fixiert

Dass Hohenau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Manuel Kegler, der in der 78. Minute zur Stelle war und auf 2:0 stellte. In der selben Minute erzielte Adam Sevcik im Gegenzug das 1:2 für den FC PVT Neudorf. Neudorf wollte nun den Ausgleich und bot den Hausherren dadurch Räume an. Lirian Sejdini nutze diesen Raum und erhöhte den Vorsprung des ASV Hohenau nach 88 Minuten auf 3:1. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marek Skoda, der das 4:1 aus Sicht des Gastgebers perfekt machte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenführer am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den FC Neudorf.

Hohenau ist mit 13 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Mit nur vier Gegentoren hat der ASV Hohenau die beste Defensive der Gebietsliga Nord/Nordwest. Hohenau bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der ASV Hohenau vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Hohenau selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der FC PVT Neudorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den neun kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FC Neudorf bei.

Nächster Prüfstein für den ASV Hohenau ist der FC Klosterneuburg (Freitag, 19:30 Uhr). Der FC PVT Neudorf misst sich am selben Tag mit dem SV Sieghartskirchen (20:00 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – FC PVT Neudorf, 4:1 (1:0)

90 Marek Skoda 4:1

88 Lirian Sejdini 3:1

78 Manuel Kegler 2:1

78 Adam Sevcik 1:1

6 Martin Hrubsa 1:0