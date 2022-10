Struckl rettet SC Prottes einen Punkt bei Muckendorf/Z.

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:46

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 120 Zuschauer wollten sich das Spiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Der USC Muckendorf/Zeiselmauer und der SC Prottes trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Nach der anfänglichen Abtastphase jubelte der Gast zuerst. Der SC Prottes ging durch Julian Schmid in der 15. Minute in Führung. Die Heimischen konnten jedoch noch in Halbzeit eins antworten. Bevor es in die Pause ging, hatte Gabriel Beck noch das 1:1 von Muckendorf/Zeiselmauer parat (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die Hausherren konnten das Spiel dann sogar drehen. In der 70. Minute erzielte Kenan Bronja das 2:1 für Muckendorf/Z. Doch die Freude hielt nicht all zu lange. Sandro Struckl schoss für den Prottes SC in der 77. Minute das zweite Tor. Letztlich gingen der USC Muckendorf/Zeiselmauer und der SC Prottes mit jeweils einem Punkt auseinander.

Fünftes Remis für Muckendorf/Z.

Die Offensive von Muckendorf/Zeiselmauer in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Prottes war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 24-mal schlugen die Angreifer von Muckendorf/Z. in dieser Spielzeit zu. Der USC Muckendorf/Zeiselmauer befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der Prottes SC ungeschlagen ist.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC Prottes die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle stehen die Gäste damit auch unverändert auf Rang fünf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Muckendorf/Zeiselmauer tritt am Samstag, den 05.11.2022, um 14:00 Uhr, beim SC Leopoldsdorf/Mfd. an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt der SC Prottes den SC Lassee.

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – SC Prottes, 2:2 (1:1)

77 Sandro Struckl 2:2

70 Kenan Bronja 2:1

41 Gabriel Beck 1:1

15 Julian Schmid 0:1