Muckendorf/Zeiselmauer rettet Punkt gegen Neudorf

Gebietsliga Nord/Nordwest: Jeweils einen Punkt holten der USC Muckendorf/Zeiselmauer und der FC PVT Neudorf an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor etwa 150 Zuschauern. Der vermeintlich leichte Gegner war der FC PVT Neudorf mitnichten. Der FC Neudorf kam gegen Muckendorf/Zeiselmauer zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Die erste Halbzeit war kampfbetont und dabei hatten die Heimsichen leichte Vorteile. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Minute 53 traf der FC Neudorf zum ersten Mal ins Schwarze. Dominik Böck verwertete eine scharfe Hereingabe von der linken Seite zur Führung. Thomas Hirmer erhöhte für den Gast nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 (77.). Doch der Favorit gab sich noch nicht geschlagen. In der 82. Minute erzielte Kristian Kolcak nach einem Freistoß das 1:2 für Muckendorf/Z. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Nikola Asceric einen steilen Pass übernahm und für den Ausgleichstreffer sorgte (93.). Nach einer deutlichen Führung wähnte der FC PVT Neudorf die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der USC Muckendorf/Zeiselmauer stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Asceric erzielt Remis in der Nachspielzeit

Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 28 Punkte auf das Konto von Muckendorf/Zeiselmauer und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Nur einmal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Muckendorf/Z. zu besiegen.

Der FC Neudorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der FC PVT Neudorf derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der FC Neudorf nur fünf Zähler.

Nächster Prüfstein für den USC Muckendorf/Zeiselmauer ist der FC Klosterneuburg (Freitag, 19:30 Uhr). Der FC PVT Neudorf misst sich am selben Tag mit dem SC Lassee (20:00 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – FC PVT Neudorf, 2:2 (0:0)

93 Nikola Asceric 2:2

82 Kristian Kolcak 1:2

77 Thomas Hirmer 0:2

53 Dominik Boeck 0:1

